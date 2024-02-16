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將要求全球銀行業揭露氣候變遷曝險 巴塞爾提新規預料明年上路

編譯陳苓／綜合外電
國際金融監管機構將要求全球銀行業者揭露氣候變遷風險，新規定預料明年初上路。（路透）
國際金融監管機構將要求全球銀行業者揭露氣候變遷風險，新規定預料明年初上路。（路透）

日經新聞報導，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）將要求世界各地的銀行業者，必須揭露對氣候變遷的曝險，新規定預料明年初上路。

報導指出，這些新規將透過巴塞爾BCBS提出，將要求銀行業揭露對石油與天然氣、汽車及化學業等18個指定產業的貸款金額、及借款人的溫室氣體排放量，也須揭露位於易受天災影響地區的目標貸款額，以及為這些借款人所提列的損失準備金。不過，新規預料不會立即要求強化資本。

銀行業者須揭露的具體細節可能涵蓋貸款規模、不良貸款金額、為呆帳提撥的準備金，且可能要公布借款人目前和預測的溫室氣體排放量。若只公布借款人目前的碳排量，可能讓銀行業者避開碳密集產業，為推動銀行業更進一步，巴塞爾委員會打算要求銀行業揭露配置到去碳化的資本支出，將削減的碳排量。

巴塞爾委員會在徵求公眾意見後，最快將在下半年發布最終草案，全球銀行當局將自明年1月起，分階段實施揭露準則。

隨著全球轉型邁向去碳社會，將迫使企業退出或縮減會產生大量溫室氣體的業務，若借款人因此失去關鍵業務，銀行業者可能會面臨高額債務，同時，燃煤發電廠等部分基礎建設，恐怕也會變成價值縮水的擱淺資產（stranded assets）。

國際清算銀行（BIS）報告顯示，碳擱淺資產的規模可能達到18兆美元，倘若這些資產淪為不良債權，有引爆金融危機之虞。

貸款 石油 氣候變遷

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