加速與台積競爭 韓媒：三星搶到2奈米訂單 來自日本AI公司

三星電子傳出拿下日本AI公司的2奈米訂單。（路透）

南韓媒體BusinessKorea報導，三星 電子已加入先進2奈米晶圓代工製程的競爭，而且已從一家日本AI 公司取得生產2奈米半導體的訂單。

根據產業消息人士2月15日的說法，三星電子已取得日本AI新創公司Preferred Networks（PFN）的訂單，生產基於2奈米製程的半導體，包括AI加速器。

成立於2014年的PFN聚焦AI深度學習開發領域的專業技術，已經吸引到包括豐田汽車、NTT、發那科（Fanuc）在內各領域大企業的大幅投資。

產業人士推測，三星電子獲得PFN選中的原因，是因為其擁有包括記憶體、晶圓代工服務等全方位的能力，能供提供從高頻寬記憶體（HBM）設計、生產、到先進的2.5D封裝的一條龍服務。

三星電子先前已點燃與晶圓代工龍頭台積電 的最先進製程競爭，去年6月宣布了2奈米製程的詳細藍圖。

BusinessKorea引述外國媒體報導，台積電已與包括蘋果、輝達（Nvidia）在內的主要客戶分享2奈米原型製程的測試結果，目標在2025年展開量產，在2奈米製程領域取得領先地位。

然而，三星也決心基於已積累的技術實力，在2奈米的競爭中取得技術優勢。三星在2022年6月使用新一代環繞式閘極（GAA）率先展開3奈米製程。

一位晶圓代工產業人士表示：「從像是PFN這類無廠半導體公司角度來看，要評估三星電子和台積電還沒量產的2奈米製程，有太多的變數。焦點很可能是放在供應方面，像是HBN的順利供應、以及降低對台積電的依賴。」