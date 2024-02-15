日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

日本去年GDP總額輸給德國，變成了全球第四大經濟體，主因於日圓貶值和其老化、減少的人口。 （美聯社）

最新數據顯示，日本 去年已把全球第三大經濟體的寶座輸給德國 ，成為了第四名，經濟也在上季陷入衰退，而導致這個結果的原因，就在於日圓貶值，以及該國人口持續老化並下滑。

英國衛報報導，日本內閣府15日表示，去年未經通膨調整的名目國內生產毛額（GDP）成長1.9%，但以美元計算後，規模是4.2兆美元，落後給德國的4.5兆美元。

這將是日本繼十多年前把第二名讓位給中國後，再度排名滑落，而原因之一是日圓兌美元匯率 過去兩年大幅貶值。當出口商把獲利匯回國內時，日圓貶值將會侵蝕其獲利。日圓兌美元匯率在過去兩年貶值近20%，其中去年貶值了7%。

同時，雖然日本和德國一樣，都是資源匱乏、人口老化，且重度倚賴出口的國家，但日本的勞動力緊俏狀況比德國還嚴重，並正在解決低出生率問題上面臨困難。

日本政府鼓勵民眾多生小孩的成效不彰，意味著日本的長期勞動短缺預料將會惡化，儘管該國正引進破紀錄數量的外籍勞工。

東京大學經濟學教授岡崎哲二表示，最新數據反映了日本國勢減弱的現實，可以預料日本在全球經濟的占比將會下滑。他說：「舉例來說，幾年前，日本引以為豪的是擁有強大的汽車業。但隨著電動車出現，連這項優勢也受到撼動。」

然而，排名下滑似乎不太可能就此中止。國際貨幣基金（IMF）表示，在大量且不斷增長的年輕人口支撐下，印度經濟預料將在2026年超越日本，並在隔年超越德國。

日經新聞在最近一篇社論中表示，日本在提升自身的成長潛力上已經失敗，經濟學家將此困境歸因於人口結構的危機。

日經表示：「這個情況應該被視為一道警鐘，來加速不被重視的經濟改革。」