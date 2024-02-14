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日本發行全球首檔主權氣候轉型債券 綠色溢價凸顯需求強

編譯黃淑玲／綜合外電
日本政府促進能源轉型，14日起標售主權轉型債券。 （路透）
日本政府促進能源轉型，14日起標售主權轉型債券。 （路透）

日本周三（14日）標售全球第一檔主權氣候轉型債券，這是協助日本工業減碳同時繼續維持成長的融資工具。日本政府寄望發行這檔所謂的GX債券，能確保支持發展電池或先進晶片等新興技術，進而長期幫助降低碳排放。

彭博資訊說，這檔主權氣候轉型債券因新穎性而吸引了強勁需求，儘管投資人對債券所標榜的環保性質有所質疑。日本財務省周三發行了8,000億日圓（53億美元）的10年期日本氣候轉型債券，殖利率0.74%，低於同期限普通政府債券0.75%的殖利率。這一差價反映了所謂的「綠色溢價（greenium）」，即發行人發行環境債券比普通票

據成本更便宜的趨勢。

日本計劃在未來十年內，總共發行20兆日圓（1,330億美元）的GX債券。除了今日先標售8,000億日圓的10年期債券，27日再標售8,000億日圓的5年期債券。今年4月展開的新會計年度預定再發行1.4兆日圓的轉型債。

彭博指出，轉型債券在外國的發行基本上停滯了，主要是投資人感到猶豫，不願將資金投入這類未針對特定環保案的債券，因為過程中融資而來的錢，很容易被用來漂綠（greenwashing）。

挪威ESG評價機構DNV Business Assurance所長金留正人說，日本這次發行轉型債券，必須很徹底地公布資金使用的進度，採取了哪些步驟，以及全國要在2050年以前達成碳中和的行動計畫詳情，如此才能得到廣大機構投資人的認同。

目前仍大量依賴化石燃料的日本，寄望藉由發行轉型債券，可在未來十年內催化公共與民間投資逾150兆日圓。這是估計日本要轉型為以乾淨能源為主國家所需投入的資金額。

債券 日本 投資

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