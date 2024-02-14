AI題材燒 安謀、輝達股價飆

台股封關期間，安謀四天翻倍漲，輝達市值一度超越亞馬遜。（美聯社）

在眾多企業動態的利多、與投資 人唯恐失機（FOMO）情緒支撐下，全球人工智慧（AI ）與半導體類股熱火朝天，矽智財大廠安謀（Arm）股價四天飆漲逾一倍，輝達（NVIDIA）股價迭創新高、市值更一度超越亞馬遜，連帶拉抬亞股挺升，日股13日收盤暴漲逾千點，再衝上34年高點，韓股也勁揚1.1%。

AI與晶片 業的消息面利多頻傳，安謀除了上調全年財測，更暗示已搭上AI熱潮，執行長哈斯（Rene Haas）表示AI帶來的機會還在早期階段，激勵股價上周狂漲62%後，12日收盤再漲29%，達到創新高的148.97美元，市值已超過1,550億美元，唯13日盤前股價回跌。

這波AI熱潮的最大受惠者輝達股價從去年來已三級跳，成為美國市值第四大上市公司，僅次於Google母公司字母（Alphabet）、蘋果及微軟，象徵達到新的里程碑，但股價漲幅在收盤收斂，市值回落到約1.78兆美元，略低於亞馬遜的1.79兆美元。市場正在等待輝達預定21日公布的上季財報。

此外，日本半導體設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）上調全年財測，因受惠於對中國大陸的銷售強勁，且認為半導體生產設備的資本投資出現觸底跡象，激勵股價13日在東京收盤暴漲13.3%至3萬3720日圓，創歷來最高收盤價，市值單日暴增逾120億美元。

東京威力科創的凌厲漲勢，也拉抬日經225指數13日收盤大漲1066點或2.89%，報37,963點，東證股價指數（Topix）大漲2.1%。

剛休完長假後的南韓Kospi指數在晶片股領漲下，收盤上漲1.1%。SK海力士大漲4.8%，率南韓晶片股上漲。SK證券分析師表示，南韓晶片股受益於農曆新年假期的一連串利多，包括安謀的出色財測，以及OpenAI執行長奧特曼有意籌措鉅資興建晶片廠的報導也是利多。

Triple D交易公司交易員迪克（Dennis Dick）表示：「你現在看到的是對任何與AI有關事物的狂熱。演算法交易也有關、散戶投資人也參與其中，人們正買進選擇權。所有一切就像滾雪球般。」

美國銀行（BofA）的全球基金經理人調查月報顯示，投資人正「全力」押注美國科技股，配置到科技股的比重為2020年8月來最高，對更廣泛美股的曝險也增加，因為更看好全球經濟前景。

Evercore ISI分析師埃曼紐（Julian Emanuel）指出，輝達的驚人漲勢正在助長投資人唯恐錯失機會的情緒，他發現許多客戶現在擔心投資不足的程度，更甚於過度曝險，但他提醒這可能是個警訊。