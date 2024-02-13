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日經：華新科大馬PCB廠年中出貨 抓緊伺服器分散化需求

編譯劉忠勇／綜合外電
Elna新建五層樓的製造廠已於上個月完工，開始入住設備。（取材自Elna 官網）
Elna新建五層樓的製造廠已於上個月完工，開始入住設備。（取材自Elna 官網）

華新科技事業群位於馬來西亞的印刷電路板（PCB）新廠將從今年年中開始出貨，供應伺服器所需，也滿足供應鏈分散化的迫切需求。

華新科所屬的Elna公司社長楊其荺接受日經新聞訪問表示，新的PCB廠會開始在6月或7月出貨，將先供應越南，這座廠日後將成為整個東南亞的供應樞紐。

華新科是台灣第二大的被動元件供應商，2018年初宣布旗下的精成科技斥資35億日圓（2,370萬美元）收購日本的Elna。Elna的主要業務是為日本的汽車製造商生產PCB。不過，這次併購正好在美中貿易戰加劇之際派上用場。由於大陸以外產能的需求增加，華新科得以透過Elna利用在馬來西亞和日本的生產設施。過去華新科的PCB產能全部集中在中國大陸和台灣。

精成科技2022年宣布耗資10億馬元（2.11億美元）的多年投資計畫，在Elna現有設施旁興建一棟五層樓的製造廠。新廠已於上個月完工，開始入住設備。

楊其荺指出，伺服器供應鏈分散化的需求增加，讓適時布局海外的華新科有機會在伺服器供應鏈中進一步鞏固地位。

鴻海、廣達、英業達和和碩在內伺服器組裝業者已在越南或泰國建立生產設施，緯穎和美超微（Supermicro）也在馬來西亞柔佛建造伺服器生產線。

楊其荺表示，他2018年接掌Elna以來，即見證一個新的伺服器供應鏈生態系正在東南亞逐漸成型。

楊其荺表示，就供應鏈生態系而言，中國大陸仍是最有效率的製造業重鎮，「在海外蓋新廠容易，但要有一個新的供應鏈生態系非常困難」。他舉例說，PCB製造過程必須24小時運轉，所以設備一旦故障就需要盡快解決，否則成批產品就得報廢。「在中國或台灣，可以很快完成，但在這地區以外，（工程師）趕到並協助可能需要一周時間。所以我們要求設備製造商至少在馬來西亞或東南亞其他地方設立一個服務中心」。

供應鏈 東南亞 日本

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