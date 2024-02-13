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收假歸隊 晶片股帶動日韓股上漲 日經指數站上38000點

編譯劉忠勇／綜合外電
日經225指數一度漲逾3%攻上38,000點。（歐新社）
日經225指數一度漲逾3%攻上38,000點。（歐新社）

周一逢假日休市的日本股市周二恢復交易，繼續上周漲勢，日經225指數一度漲逾3%攻上38,000點，南韓股市結束農曆新年四天長假後，SK海力士也大漲追趕美國其他半導體股。

日經225指數周二大漲2.9%，收在37,963.97點，距歷史新高只差2.5%之遙；東證股價指數（Topix）也大漲2.1%。東京威力科創( Tokyo Electron）大漲13%創下歷史新高，貢獻東證指數最大，該公司先前調高全年財測，主要是受惠於對中國大陸的銷售強勁。日股周一逢建國紀念日休市一日。

SMBC信託銀行分析師 Masahiro Yamaguchi 指出，日股目前價位不免居高思危，但半導體股大漲有獲利和AI題材撑腰，也不覺格格不入。

他也說：「除美股昨天表現外 ，安謀股價大漲也推升日股權值最重的半導體股。日圓走貶也有益日股。」

受到安謀激勵，持有安謀約90%股權的軟體銀行（Softbank）再漲6.3%，三個交易日下來漲近30%。安謀業績展望遠高於分析師所料，周一再漲29.2%，三天下來漲幅接近一倍。

南韓股市長假後歸隊，Kospi指數收盤上漲1.1%，SK海力士大漲4.8%，率南韓晶片股上漲，也反映諸多AI相關利多消息，包括輝達股價續漲以及安謀的財測利多。

SK證券分析師 Cho Junkee 說，南韓晶片股受益於農曆新年假期的一連串利多，除安謀出色的財測外，Open AI執行長奧特曼有意籌集鉅資興建晶片廠的報導也是利多。

安謀 南韓 晶片

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