OpenAI 擬找台積蓋晶圓廠

OpenAI執行長奧特曼正尋求籌資多達7兆美元，以重塑全球半導體產業，並尋求與台積電合作建廠。（路透）

知情人士透露，美國人工智慧（AI ）巨擘OpenAI執行長奧特曼 （Sam Altman）正尋求籌資多達7兆美元，以重塑全球半導體產業。知情人士說，奧特曼已與台積電磋商，希望在未來幾年興建數十座晶圓廠，由台積電建造和營運。

華爾街日報（WSJ）報導，奧特曼正提議OpenAI、多位投資人、晶片 製造商和電力供應商建立合作關係，共同出資建造晶圓代工廠，由現有的晶片製造商營運，OpenAI將同意成為這些工廠的重要客戶。

知情人士透露，這項計畫可能需要籌集多達5兆~7兆美元，規模將遠大於目前的全球晶片業規模。去年全球晶片銷售額為5,270億美元，預估到2030年將增至每年1兆美元。國際半導體產業協會（SEMI）估算，去年全球半導體製造設備的銷售額為1000億美元。

知情人士說，這項計畫多數資金可能來自舉債，談判還在早期階段，潛在投資人的完整名單仍不得而知，且這項計畫可能持續數年，最終也可能不會成功。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳12日在杜拜回應WSJ這篇報導指出，未來幾年的運算進展，將讓發展AI的成本遠低於奧特曼據傳想籌得的7兆美元，但他認為AI支出增加的趨勢短期不會結束，預估全球驅動AI的資料中心支出未來五年將倍增。

不過，奧特曼的企圖心涉及晶片等諸多領域，若要實現，必須說服投資人、產業夥伴、政府等全球關係人，包括美國。知情人士透露，奧特曼已與美國商務部長雷蒙多會面並討論這項倡議，最近幾周也與幾位人士會談，特別是阿聯政府的重要人物。

知情人士說，奧特曼也與軟銀集團執行長孫正義及台積電等晶片製造商的代表會面，商討合資事宜。他在與台積電的會談中，已表示希望在未來幾年建立數十家晶圓廠。他的願景是向中東投資人籌資，由台積電建造和營運這些工廠。消息人士說，奧特曼已與微軟執行長納德拉及科技長史考特說明這項計畫，微軟給予支持。

不過，這項籌資計畫仍面臨重大阻礙，例如新晶圓廠的興建地點。奧特曼傾向在美國，但在美國建廠會遇到勞工短缺和成本高昂等挑戰。另一挑戰是先進晶片的地緣政治意義，美國一直對允許某些外國政府掌控微晶片供應保持警戒。