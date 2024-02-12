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日本將利用官股銀行砸10億美元 強化半導體、電池供應鏈

編譯林奇賢／綜合外電
日本政策投資銀行（DBJ）將投資超過1,500億日圓（10億美元），強化半導體、電池等產業的供應鏈韌性。（路透）
日本政策投資銀行（DBJ）將投資超過1,500億日圓（10億美元），強化半導體、電池等產業的供應鏈韌性。（路透）

日經新聞報導，有官股背景的日本政策投資銀行（DBJ）將投資超過1,500億日圓（10億美元），強化半導體、電池等國安關鍵產業的供應鏈韌性。

報導指出，DBJ將從2024年度起，分兩年以注資和次順位債的方式投資。根據將利用政府投資的注資框架，DBJ將提供多達數百億日圓，給下一代半導體、蓄電池及稀土金屬等關鍵商品相關的資本支出和研發，並將投資物流設施等基礎建設，以支持供應鏈。

DBJ也計劃在這段期間投資創新領域逾1,000億日圓，主要針對新創公司，並在再生能源和其他有助減少碳排的領域，投資超過1,500億日圓，因此DBJ將加快注資。從這套框架2015年度納入政府投資以來，DBJ平均每年提供的資金僅略多於1,000億日圓。

DBJ預料近期將決定最多投資150億日圓，提高Artience（前身是東洋油墨SC控股公司）的車用鋰離子電池材料產量。這筆資金將流向Artience在日本和海外的490億日圓資本支出，但DBJ不會收到還款，而是獲得Artience電池材料事業的獲利分潤。

DBJ的目標是鼓勵民間對攸關經濟安全的產業進行風險資本投資，以刺激成長，但這些產業這需要龐大的資本支出和研發資金，光靠借款支應，會帶來沉重的還款負擔，不利在國際競爭。美國和英國正擴大採用這類結合產官資金的「混合融資」（blended finance），以滿足重大產業轉型的資本需求。

投資 供應鏈 日本

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