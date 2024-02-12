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OpenAI執行長尋求籌資7兆美元重塑全球晶片業 台積電將扮演重要角色

編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）正尋求籌資多達7兆美元，以重塑全球半導體產業。（路透）
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）正尋求籌資多達7兆美元，以重塑全球半導體產業。（路透）

知情人士透露，美國人工智慧（AI）巨擘OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）正尋求籌資多達7兆美元，以重塑全球半導體產業。知情人士說，奧特曼已與台積電磋商，希望在未來幾年興建數十座晶圓廠，由台積電建造和營運。

華爾街日報（WSJ）報導，奧特曼正與阿拉伯聯合大公國政府等投資人洽談，為他野心勃勃的科技計畫籌資，將提高全球晶片製造能力，強化驅動AI發展的能力。能源也是奧特曼新籌資計畫的考量因素，因為AI設施的耗電量龐大。

知情人士透露，這項計畫可能需要籌集多達5兆~7兆美元，規模大於一些全球主要經濟體的國家債務，甚至比大型主權財富基金的規模還大。這個籌資金額也將遠大於目前的全球半導體產業規模。去年全球晶片銷售額為5,270億美元，預估到2030年將增至每年1兆美元。國際半導體產業協會（SEMI）估算，去年全球半導體製造設備的銷售額則為1,000億美元。

知情人士表示，奧特曼正提議OpenAI、多位投資人、晶片製造商和電力供應商建立合作關係，這些合作夥伴將共同出資建造晶圓代工廠，由現有的晶片製造商營運。OpenAI將同意成為這些新工廠的重要客戶。奧特曼的企圖心牽涉到支持AI所需的晶片與其他領域，若要實現，就必須說服投資人、產業合作夥伴及政府等全球複雜網路關係人，包括取得美國的同意。

知情人士說，這項計畫的多數資金可能來自舉債。目前談判還在早期階段，潛在投資人的完整名單仍不得而知，且這項計畫可能會持續數年，最終也可能不會成功。

必須說服全球各地的關係人

知情人士透露，奧特曼已與美國商務部長雷蒙多會面並討論了這項倡議。他最近幾周也與幾位參與計畫的人士會談，特別是阿聯總統的兄弟阿爾納顏（Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan）。若美國政府允許阿聯政府扮演重要角色，阿聯將成為奧特曼努力的重要環節。

奧特曼也與軟銀集團執行長孫正義及台積電等晶片製造商的代表會面，商討合資相關事宜。知情人士說，在與台積電的會談中，奧特曼表示希望在未來幾年建立數十家晶圓廠。他的願景是向中東投資人籌資，由台積電建造和營運這些工廠。

彭博資訊已報導奧特曼與中東投資人和軟銀磋商成立一家晶片合資企業的事宜，英國金融時報（FT）也已報導奧特曼與阿爾納顏及台積電的會商。

微軟也知道OpenAI為擴大晶片產能而籌資的計畫，並給予支持。消息人士說，奧特曼已與微軟執行長納德拉及科技長史考特說明他的計畫。

不過，奧特曼的籌資計畫仍面臨巨大障礙，例如新晶圓廠的興建地點。奧特曼傾向在美國，但在美國建廠會遇到勞工短缺和成本高昂等挑戰。

另一個挑戰是先進晶片的地緣政治意義。美國一直對允許某些外國政府掌控微晶片供應保持警戒，一些官員已擔心阿布達比會在AI市場獲得很大的立足點。

OpenAI發言人則表示，OpenAI已針擴增晶片、能源和資料中心的全球基礎設施和供應鏈，進行了富有成效的討論，將繼續向美國政府報告情況，並期待在稍後分享更多細節。

奧特曼已與台積電磋商，希望在未來幾年興建數十座晶圓廠，由台積電建造和營運。（路透...
奧特曼已與台積電磋商，希望在未來幾年興建數十座晶圓廠，由台積電建造和營運。（路透）

奧特曼 晶片 AI

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