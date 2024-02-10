日銀副總裁暗示 不會快速升息

日銀副總裁暗示短期內仍會維持寬鬆政策，即使近期升息也不會改變，日股應聲大漲。（路透）

日本銀行（央行）副總裁內田真一8日排除了日銀在終結負利率後、將持續且快速升息 的可能性，暗示日銀即便近期升息，也仍將維持寬鬆貨幣政策一段時間，加上美國聯準會（Fed）官員暗示不急著降息 ，日圓匯價8日盤中重貶0.8%，日股則大漲至34年新高。

內田真一指出，「基於大規模寬鬆政策已執行十多年，無論政策將於何時改變，日銀都須妥善設計對外溝通與市場運作方式，以免在政策改變前後，出現金融市場難以銜接的問題」，「即使日銀結束負利率政策，也難以想像之後將快速升息」。

他說，負利率政策結束後，金融情勢將依然寬鬆，且之後只會漸進式調整政策，「我認為即使終結負利率，日銀仍將維持寬鬆的金融情勢」。金融界認為，內田在日銀決策理事會甚具影響力，因為不但資深，也與植田工作關係密切。他是「殖利率 曲線管控」（YCC）政策的主要設計者之一，也是2013年大規模寬鬆貨幣政策的關鍵設計者。

此前，今年在Fed有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金支持對降息保持耐心，去年9月上任的理事庫格勒也暗示短期內並不急著降息。

日圓兌美元匯率8日盤中重貶0.8%，貶破149日圓關卡，報149.38日圓兌1美元，日經225指數則大漲2.1%至36,863.28點，為三個月來最大單日漲幅，也是1990年2月來最高收盤價。