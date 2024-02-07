日經：宏碁與華碩計劃加碼「印度製造」 布局長期趨勢

宏碁（Acer）與華碩（Asustek）計劃今年加碼印度製造，都認為印度在地生產為長期趨勢。（路透）

全球兩大個人電腦（PC）製造商宏碁 （Acer）與華碩（Asustek）計劃今年加碼印度 製造，都認為印度在地生產為長期趨勢，同時也正評估印度緊縮進口管制、以提振當地科技業的影響。

日經新聞報導，宏碁董事長陳俊聖表示，印度已成為該公司出貨量與營收第二大的市場，僅次於美國，打算今年在當地加速銷售消費者筆記型電腦。他說，宏碁正與其印度製造供應商及台灣供應商洽談，擴增當地產量，這也是印度政府的未來方向。

陳俊聖在最近台北一場活動場邊向日經新聞表示，「我們和這家印度供應商2023年開始的合作運作相當良好，現在他們希望（生產）更多機種和更多產量」，「印度市場成長快到潛力不容忽視」。

華碩共同執行長胡書賓也在同一場合告訴日經新聞，該公司正「積極」和其供應商合作，回應印度政府推動擴大當地長期生產的行動，「目前我們的印度供應商主要從事最終組裝，但我們正積極思考已要求提高當地零組件水準的產量，作為我們策略的下一階段」。

他說，華碩過去兩年已在印度建立其消費者筆電品牌，今年起印度將是華碩擴張商業筆電業務的優先市場之一。

筆電代工廠緯創表示，已在卡納塔克邦取得大量土地，將興建筆電事業的維修與售後服務中心。該公司最近將其印度的iPhone 組裝廠賣給塔塔集團。

緯創董事長林憲銘在該公司旺年會前向記者表示，「我們已租了一座設施，作為長期服務之用，但這塊事業非常龐大，且持續成長，這就是為甚麼我們正在購買大量土地，自己打造（服務）事業」，「我們不排除稍後把這座設施轉換為製造PC產線的可能性」。