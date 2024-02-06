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股神鍾愛的這家石油公司CEO：油市明年底前將嚴重供應短缺

編譯黃淑玲／綜合外電
西方石油公司（Occidental Petroleum）執行長荷洛柏（Vicki Hollub）。 （美聯社）
西方石油公司（Occidental Petroleum）執行長荷洛柏（Vicki Hollub）。 （美聯社）

「股神」巴菲特鍾愛的西方石油公司（Occidental Petroleum），執行長荷洛柏（Vicki Hollub）警告石油市場在2025年底前將面臨供應短缺，因為世界各國開發新點取代原有石油蘊藏的速度不夠快。巴菲特的波克夏近年不斷增持的西方石油股票，持股占比已超過27%。

荷洛柏接受CNBC訪問時表示，目前約97%的石油產量來自20世紀發現的油源，而過去十年來，全球取代這些已開採蘊藏的比率不到50%。她說，因此「我們現在處於一種情況，那就是幾年後，供應將會非常短缺」。

她表示，目前石油市場是供過於求，所以儘管中東發生武裝衝突，油價還是下跌。她點名美國、巴西、加拿大和蓋亞那產量破紀錄，同時中國經濟不振，拖累需求。

不過，展望2025年底前，油市供需將快速翻轉，荷洛柏說，「現在市場失衡，但再一次地，這是短期需求問題，長期仍會是供給問題」。她去年12月接受CNBC訪問時，預期今年西德州原油價格平均在每桶約80美元。

石油輸出國組織（OPEC）預測2025年時，全球石油需求量因中國經濟穩健，將成長到每日180萬桶。除非OPEC放棄現在的減產，提升產量，否則就會出現供應不足。

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