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印尼出口成長政策支撐 經濟成長率Q4重回5%

編譯吳孟真／綜合報導
受惠出口成長、政策支撐，印尼去年第4季經濟成長率重回5%。(美聯社)
受惠出口成長、政策支撐，印尼去年第4季經濟成長率重回5%。(美聯社)

受到出口成長和政府支出提高的支撐，印尼去年第4季經濟成長率重回5%。儘管總統大選將至，此東南亞最大經濟體至今表現堅韌，但今年經濟成長與否，尚有不確定性。

印尼統計局5日表示，去年10~12月國內生產毛額（GDP）較前年同期成長5.04%，高於第3季的4.94%，以及彭博訪調經濟學家預測的5%。至於全年GDP成長5.05%，低於政府5.3%的目標。一位官員表示，選後政治不確定性降低，今年GDP成長率料將升至5.2%。

受到大宗商品價格大跌、借貸成本處於四年最高的影響，印尼總統佐科威推動經濟成長率突破5%的計畫受挫，目前正透過增加政府支出來刺激內需。

家庭支出占全國產出過半以上，去年第4季年增幅僅4.47%，為近兩年來最小。統計局指出，印尼中上階級的支出，已由奢侈品、旅行機票和私人汽車，轉向投資領域。印尼主要利率10月上調至6%，預計將維持至2024上半年。

投資是推動印尼經濟成長的第二大元素，上季比前年同期成長5.02%，低於前一季5.77%的年增幅。出口則在連續兩季收紅後，於10~12月再擴張1.64%，主要受惠於石油和天然氣運輸增加，以及由外國遊客入境所帶動的服務業出口成長。政府支出上季成長2.81%。

印尼金融銀行預測，印尼2024年GDP成長率為4.9%，家庭支出將繼續放緩，出口收入也會減少，且選後的公共投資可能不如去年強勁。

印尼 投資 東南亞

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