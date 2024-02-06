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南韓三星經營危機 警報解除

編譯林聰毅／綜合報導
三星會長李在鎔(美聯社)
三星會長李在鎔(美聯社)

涉嫌操控股價與會計造假的三星電子會長李在鎔5日獲判無罪，不必再收監，使這家全球最大記憶體、顯示器製造商解除經營警報，能夠更專心衝剌晶片製造與人工智慧（AI）等新興科技。

首爾中央地方法院花了一個小時宣讀判決文，重點放在李在鎔是否操縱2015年三星物產公司和第一毛織公司的合併，以增強其在三星集團內的影響力以及獲取不正當利益。法官指出該案的一系列不足之處，包括證據的不可接受性，以及缺乏李在鎔意圖誤導股東的證據。

李在鎔被控為了繼承經營權，使用違法手段，檢察官去年11月對他求刑五年、併科罰金5億韓元（約37.6萬美元）。但法院認為，集團旗下第一毛織和三星物產兩家企業合併目的，並不僅限於強化李在鎔在集團內的影響力，也沒有證據證明此舉造成股東損失，所有指控均無確鑿證據。

同案被起訴的三星集團未來戰略室前室長崔志成、未來戰略室前次長（社長）張忠基、未來戰略室前戰略組長金鐘重等11人，也均獲判無罪。目前尚不清楚檢方是否要提起上訴。

李在鎔的無罪判決讓三星集團鬆了一口氣，因為該公司正面臨銷售下滑與獲利連四季走跌的困境。該集團也在努力因應全球經濟低迷以及在智慧手機領域的嚴峻挑戰。

在首爾漢陽大學教授政治學的金成洙（音譯）表示，這項判決反映了經濟情緒。「有些人不想束縛南韓最大的公司，但也會有人對正義提出質疑。」

首爾國立大學經濟學教授樸相因說：「這是一個完全令人震驚的判決。」 他並表示，這項判決將「導致外國投資人降低對南韓法律體系和資本市場健全性的信心」。

2017年，李在鎔因另一起與2015年官司相關的賄賂案被定罪，並入獄18個月。 他最初被判五年徒刑，罪名是向前總統朴槿惠及其密友行賄86億韓元（640萬美元），以取得政府對2015年合併案的支持。

李在鎔於2021年獲得假釋，並於2022年被南韓總統尹錫悅赦免，此舉延續了南韓對重大白領犯罪的寬大處理，以及對被定罪企業大亨的優惠待遇。

三星電子會長李在鎔5日獲判無罪，解除了三星經營危機。（路透）
三星電子會長李在鎔5日獲判無罪，解除了三星經營危機。（路透）

三星 南韓 投資

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