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中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

編譯陳律安／綜合外電
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

根據彭博新能源財經（BNEF）最新的全球鋰離子電池供應鏈排行榜，加拿大擠下中國，成為全球最有潛力打造安全、可靠且永續鋰電池供應鏈的國家。這也是中國首度痛失全球鋰電池供應鏈龍頭寶座。

這項排行榜依據既有的供應鏈活動、工業環境品質、基礎建設支持、創新、及環境、社會及公司治理（ESG）聲譽，評比30個市場。加拿大在供應鏈的各環節均有所成長，於前述指標的表現也相當穩定，取得競爭優勢。BNEF從2021年起推出此榜。

BNEF在部落格貼文中指出，在既有供應鏈中，中國依然最強，但這次滑落到第二名，反映其在ESG領域上的缺失。如今在鋰電池的生命周期中，永續的重要性不斷提高，代表中國必須採取更主動的方式，解決ESG方面的議題，使其供應鏈能長期受惠。

美國推動的通膨削減法案，助其穩固第三名的地位。北美洲明確的施政方針和積極的投入程度，帶動該地區的成長潛力。墨西哥則受惠於美國的友岸外包策略，前進八個名次至第19名，成為進步最多的國家。

德國名列第四，比去年進步兩名，而南韓進步一名，與芬蘭並列第五。

東南亞則是進步最多的區域。印度與印尼都進步五個名次，分別上升至第13名和第17名，這是拜過去一年供應鏈快速發展所賜，吸引了投資資金。隨著供應鏈計畫取得進展，東南亞的前景看俏。

供應鏈 東南亞 加拿大

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