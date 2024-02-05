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UBS：今年金價會漲至創新高的2200美元、白銀有「戲劇性」表現

編譯季晶晶／綜合外電
瑞銀集團（UBS）預測，美國聯準會降息可能推動金價今年上漲到每英兩2,200美元，刷新歷史紀錄。路透
瑞銀集團（UBS）預測，美國聯準會降息可能推動金價今年上漲到每英兩2,200美元，刷新歷史紀錄。路透

瑞銀集團（UBS）預測，美國聯準會預料今年開始降息，貨幣寬鬆政策將推動黃金和白銀的價格進一步走高。

UBS貴金屬策略師Joni Teves說，預計到年底，金價會漲到每英兩2,200美元，刷新歷史紀錄。

儘管降息時間和幅度仍有很多不確定性，但UBS維持對聯準會會寬鬆貨幣政策的預期。隨利率下降，債券報酬率走低，黃金將變得較具吸引力。另外，較低的利率會削弱美元，使黃金對國際買家來說變得較便宜，從而推升需求。

自從去年10月7日以哈戰爭以來，黃金和白銀作為避險資產的吸引力不斷升高，促使金價上月創下每英兩2,100美元的歷史新高。

Teves說，「在總經不確定性和地緣政治風險的環境下，我們確實認為投資人將開始建立黃金配置」，而白銀也將「真正大放異彩」。

與黃金相比，白銀並不是常見的安全避風港，這能在一定程度上解釋為何過去幾年銀價表現不如金價。但當聯準會寬鬆時，情況可能對白銀有利。

Teves說：「在聯準會放寬貨幣政策的情境下，白銀的表現會非常好。它往往優於黃金。」目前銀價表現落後金價，所以等到開始降息，「白銀的走勢可能相當戲劇化」。

金價 聯準會 降息

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