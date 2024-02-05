我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲華裔作家楊恆均被判死緩 家人稱遭訊問300多次、凌虐6個月

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

印度行動支付公司Paytm暴跌 距IPO價已跌掉80%

編譯季晶晶／綜合外電
Paytm曾是印度最炙手可熱的新創公司，但股價上周開始狂跌，相較於2021年的IPO價格已跌掉近80%。（路透）
Paytm曾是印度最炙手可熱的新創公司，但股價上周開始狂跌，相較於2021年的IPO價格已跌掉近80%。（路透）

Paytm曾是印度最炙手可熱的新創公司，但股價上周開始狂跌，相較於2021年的IPO價格已跌掉近80%。

這家數位支付公司的股價連續第三天暴跌，繼上周四和上周五各跌19.99%和20%後，周一再跌10%（最新修正的跌停板限制）到創新低的每股4.38.5印度盧比（約5美元），儘管印度股市一直在觸及歷史新高。過去兩個交易日的暴跌已使市值蒸發24億美元。  

該公司自2021年11月初次上市以來一直苦苦掙扎，當時便未能讓投資人相信，面對本土和美國科技公司日益激烈的競爭，它可以實現獲利。後來又遭遇監管上的麻煩——兩年前，印度央行禁止其銀行部門與新客戶簽約。

最近一輪暴跌是因為印度央行進一步打擊其業務。央行上周三以「持續違規」為由，突然下令Paytm的支付銀行停止接受存款，以及其他關鍵服務。Paytm因此陷入救火模式，試圖安撫投資人及3億多名客戶；但Paytm保證「立即採取措施」遵循監管機構要求，以及在周四盤後開電話會議，都未能阻止股票被拋售。

券商StoxBox研究主管Manish Chowdhury說：「印度央行下令對Paytm的整體業務構成聲譽上的風險，外界對其未來業務表現產生懷疑。」

Paytm於2017年與創辦人Vijay Shekhar Sharma合資成立支付銀行，當時可接受存款，但不能放貸。在周四的電話會議上，Sharma表示，央行的舉措「更像是減速丘」，Paytm今後將只與其他銀行合作。該公司否認了媒體關於其正在接受洗錢調查的報導。

印度 央行 投資

上一則

美股好牛 標普道瓊創新高

下一則

UBS：今年金價會漲至創新高的2200美元、白銀有「戲劇性」表現

延伸閱讀

美使館微博遭禁評 中網民換去印度使館留言：終於了解租界的作用

美使館微博遭禁評 中網民換去印度使館留言：終於了解租界的作用
印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治

印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治
印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議

印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議
遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月

遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬

中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬