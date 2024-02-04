全球規模上看300億元 LVMH強攻精品手表市場

精品巨擘路易威登（LVMH）正加強努力提升在精品手表市場的市占率，該市場今年規模預料上看300億美元。 （路透）

精品巨擘路易威登（LVMH）正以改組後的手表部門，和一系列高價新表，搶攻規模300億美元的全球精品手表市場，盼能提高市占率。

CNBC報導，LVMH今年1月任命董事長暨執行長阿諾特29歲的三子弗雷德里克（Frédéric Arnault）擔任手表部門LVMH Watches執行長，掌管旗下泰格豪雅（TAG Heuer）、宇舶（Hublot）和真力時（Zenith）等手表品牌。分析師估計，這三個品牌去年營收約20億美元。

弗雷德里克在擔任泰格豪雅執行長期間推出多款高度受歡迎新品，預料他將會把對創新、尖端材料和創意設計的專注，帶到這個更大的品牌集團。分析師表示，如果可行，LVMH也可能會繼續收購更多有吸引力的品牌。

LVMH也正在瞄準精品手表成長最快的一塊市場：女用手表。雖然這類手表仍僅占整體銷售的約三分之一，但由於在社群媒體 上的曝光度增加，以及專為女性設計的款式增加，使女性對精品機械表的興趣攀升。全球富有女性的不斷增加（無論是白手起家或繼承而來），也推動銷售成長。

同時，許多LVMH手表品牌正在推出更昂貴的限量產品。例如，宇舶剛推出25萬美元的限量版手表「MP-10陀飛輪重量能量系統」，這個充滿未來感的手表僅生產50只，預計很快就會銷售一空。

據市場研究公司IMARC集團，由於全球財富增加，以及Z世代和千禧世代對高檔機械表愈來愈有興趣，全球精品手表銷售今年料將達到約300億美元，並將在2032年前成長至逾370億美元。

在LVMH舉辦的手表周活動上，各品牌執行長在接受CNBC訪問時表示，在去年面臨利率 上漲和衰退疑慮打擊需求後，今年的發展已經比去年強勁，尤其是美國精品消費者的韌性讓他們受到鼓舞。

真力時執行長德克萊克表示：「一切都是和周期有關，美國的美妙之處就在於周期非常短。雖然我們經歷了顛簸，但我能向你保證，真力時目前絕對是在走上坡，因為在美國市場獲得很好的接受度。」

手表銷售正循著廣大精品市場的模式，最有錢的消費者買氣依然強勁。公司主管們表示，由於富豪較不受到利率升高和經濟不確定性影響，愈來愈多品牌正在迎合這些持續花錢在最高品質和工藝上的超級消費者和VIP收藏家。

寶格麗執行長巴彬表示：「高端消費者確實是我們的主要成長動力之一。我認為富豪正比以往更渴望投資 在可靠、有聲譽且永恆的品牌上。」