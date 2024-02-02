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紅海危機拉長歐洲製造業供應鏈交貨時間 部分車廠已停擺

編譯任中原／綜合外電
紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化。（歐新社）
紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化。（歐新社）

紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化，元月供應商交貨時間指標（採購經理人指數[PMI]包含的次指標之一）降到50以下，顯示多數製造業者表示供應商交貨到工廠的時間拉長，可能加重歐洲通膨壓力，並使製造業者雪上加霜。

野村控股經濟學者莫蘭表示，這項指標「明確顯示歐洲開始感受到紅海危機對企業的衝擊，且發生的時間比預期更早」。

紅海航線通常占全球海上貿易量的15%，包括全球8%的海運穀物，12%及8%的海運石油及液化天然氣（LNG）貿易量。

德國、法國及義大利等歐洲國家的供應鏈均告惡化，希臘受創最重。由於貨輪改道南非好望角，一些汽車製造業已感受到衝擊，特斯拉德國廠，富豪比利時廠，及鈴木匈牙利廠部分生產線已經停擺。

從去年10月19日葉門胡塞反抗軍開始攻擊紅海貨輪以來，此一航線的貨運量已急劇減少。截至元月28日止的一周內，穿過蘇伊士運河的貨輪數比10月底減少65%。亞洲─地中海航線的海運費率比去年11月大漲290%，亞洲─北歐航線的漲幅也類似，英國等歐洲國家元月的供應鏈投入價格已經上漲。。

許多經濟學者擔憂紅海危機對全球通膨的衝擊。牛津經濟學公司學者拉考表示，未來數月海運成本可能居高不下，預估將使歐元區整體通膨率上升0.3-0.4個百分點，主要衝擊將在今年下半年顯現。

野村經濟學者莫蘭表示，整體通膨風險「將不會很嚴重」，因為有替代航線，且貨運干擾並非發生在需求旺季。

供應鏈 德國 義大利

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