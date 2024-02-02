台灣工具機流入俄羅斯製造武器 經濟部回應了

經濟部表示，今年初將涉及本案的俄商iMachine列入台灣實體名單，禁止台灣業者將所有貨品輸往該公司。（記者陳儷方／攝影）

媒體報導有俄羅斯武器製造商利用第三國轉運方式，將台製工具機轉為武器用途，經濟部表示，今年初將涉及本案的俄商iMachine列入台灣實體名單，禁止台灣業者將所有貨品輸往該公司。

經濟部指出，為防止台灣高科技貨品成為俄羅斯發展武擴用途，經濟部去年1月公告擴大管制工具機出口至俄羅斯的措施，以防制武器使用為管制範圍，此作法與大多數友盟國家一致，若是屬於管制範圍的出口申請案，原則不予同意。

經濟部也已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往俄羅斯。由於業者依法有確實申報最終使用人的義務，為防止俄羅斯透過第三國取得台灣高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家（如土耳其 、阿聯、中亞國家等）時，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯 。同時經濟部貿易署也大幅提高違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則，將初次違規出口俄羅斯的罰則提高逾15倍，也就是新台幣100萬元（3.2萬美元）。

經濟部說明，由於並非所有國家都對俄羅斯採取出口管制措施，因此要如何防杜管制貨品經第三國轉運俄羅斯，已經是各友盟國家的共同挑戰。經濟部則是持續參考國際友盟國家之作法，將涉入武擴發展的實體納入台灣實體名單（目前有關俄羅斯的實體名單已達1,900個）。例如，本案俄商 iMachine已於今年初列入台灣實體名單，代表台灣業者不得將所有貨品輸往該公司。

經濟部強調，目前持續與公協會合作，共同加強宣導，要求業者勿從事第三國違規轉運，去年即辦理16場宣導會，其中去年12月辦理3場，約有500位業者出席。未來將針對工具機業者加強宣導，要求業者在出口前做好盡責調查。