路透：印度塔塔正與和碩商談合作 加速iPhone組裝廠興建進度

路透報導，印度塔塔集團正與台灣和碩深入磋商結盟事宜。（路透）

路透報導，知情人士1日透露，印度 塔塔集團正與台灣和碩深入磋商結盟事宜，共同經營塔塔集團正在印度南部泰米爾納德邦興建的iPhone 組裝廠。

塔塔公司正在霍蘇爾市（Hosur）興建iPhone組裝廠，為該公司在印度的第二座這類工廠。 塔塔首座iPhone組裝廠是去年從台灣緯創接管的卡納塔克邦工廠。

知情人士說，塔塔正與和碩電子協商成立合資企業，塔塔持有多數股權，和碩則提供技術和工程支持，以幫助加速建廠速度，這也是塔塔首項這類安排。

知情人士指出，塔塔與和碩共同營運的新工廠預計將有20條iPhone 組裝產線，塔塔會尋找合作對象，是因「塔塔沒辦法從零開始打造一切。」

和碩已在泰米爾納德邦獨立經營一座iPhone組裝廠，並正洽談增設第二座廠。目前，該公司在印度iPhone產量約占10%，其餘多數由台灣鴻海 集團生產。

和碩未立即回應路透記者的置評請求，塔塔和蘋果也未立即回應。

塔塔的成功對蘋果的雄心至關重要。知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果在印度製造的iPhone占比今年預估將升至205~25%，高於去年的12%~14% 。