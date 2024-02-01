微軟、字母財報 市場不埋單

微軟和Google母公司字母，強調AI進展。（路透）

微軟 和Google母公司字母 在整合人工智慧（AI ）和自家產品上下的工夫，可說比任何公司都多，但顯然仍難達到投資人對這項技術的高度期待。這兩家公司同於1月30日盤後發布上季財報和本季財測，儘管財報表現都優於預期，且都強調在AI方面的進展，然而31日早盤股價卻雙雙下跌，字母跌幅尤其深。

彭博資訊報導，微軟上季（年度第2季）營收年比增長18%至620億美元，增幅達到2022年來最大，並高於市場預期的611億美元；每股盈餘2.93美元，優於分析師預期的2.78美元。

微軟的Azure雲端服務營收成長30%，高於前一季的成長29%，也超越分析師預期的成長28%。微軟財務長胡德表示，AI帶動Azure業績增幅多增加6個百分點；顧客對AI產品的興趣將促使他們更進一步使用儲存、運算等基本服務。

至於字母上季（年度第4季）扣除合作夥伴付款的整體營收為723億美元，優於分析師預期710億美元；每股純益為1.64美元，同樣高於預期。

但字母核心的搜尋廣告業務上季營收僅480億美元，略低於分析師預期的481.5億美元，導致字母盤後股價大跌近6%；字母正準備將其生成式AI模型Gemini融合到其廣告、搜尋和雲端業務。

Insider Intelligence分析師米歇-沃夫表示，Google最賺錢的廣告業務放緩，可能威脅其在AI上的野心。她說：「該公司正準備全速開展其謹慎安排的AI計畫，此時讓搖錢樹出現波動並不是個好兆頭。」

華爾街對字母的AI努力抱有高度期待，但投資人如今希望了解，何時才能真的開始帶動獲利和營收。這兩家公司都已警告，由於將對支撐生成式AI的科技基建進行更大量投資，今年資本支出將更高。