超微財測失色 PC鏈打冷顫

超微財報會議重點。(資料來源／外電、採訪整理、法人)

英特爾日前公布本季財測失色，股價跳水之後，超微（AMD）1月30日公布上季財報與本季財測也讓市場大失所望，即便調升今年AI晶片 出貨展望，更新後高標值仍遠不及華爾街 預估的低標值，執行長蘇姿丰示警「今年需求環境將持續複雜化」。

超微1月30日盤後股價重挫6%，31日早盤跌逾4%。隨著PC中央處理器（CPU）雙雄財報展望相繼不佳，透露短線PC產業市況不振，法人憂心，廣達、仁寶、緯創等代工大廠PC代工業務恐不妙。

超微上季營收61.7億美元，不如分析師預期；純益年增超過30倍、達6.67億美元，經調整後每股純益0.77美元，符合預期。上季涵蓋PC晶片的客戶事業群營收14.6億美元、年增62%；資料中心事業營收22.8億美元、年增38%，均低於市場預估；遊戲部門營收優於預期，嵌入式營收則符合預期。

超微預估，本季營收約51億美元至57億美元，中位數約54億美元，不如分析師預期，其中，PC、嵌入式及遊戲事業營收都將較上季下滑，半客製化處理器營收更將較上季大幅下滑雙位數百分比，資料中心業務因繪圖處理器（GPU）與伺服器銷售季節性下滑相抵銷，營收僅持平；毛利率估約52%，符合預期。

蘇姿丰認為，今年PC市場將「微幅」成長，下半年AI PC上市後動能增強，並強調本季資料中心GPU銷售預料將較上季成長，較原先預估的零成長上調，「關鍵環節在於，我們原本預期MI300X晶片增產偏慢」，「但現在看到供應鏈運作相當良好，客戶需求也很強」。超微上月推出「MI300」AI加速器系列產品，市場需求強勁。

超微大幅上調今年全年AI晶片銷售預估到15億美元至35億美元。蘇姿丰表示，隨著下半年更多產品上線，銷售額可能更高。

法人普遍認為，受全球經濟影響，企業IT支出仍保守，市場對PC出貨量看法僅低個位數成長，AI PC將是未來幾年出貨量關鍵。