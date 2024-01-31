我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會推翻市長否決 攔檢次數法通過

打擊逃票 紐約三地鐵站 新緊急門試點

股價一度急跌10%…獲利不及預期 H&M閃電撤換CEO

編譯陳苓／綜合外電
「快時尚」服飾業者H&M突然宣布執行長換人，加上該公司上季獲利也不及預期，31日股價一度急跌10%，為去年5月以來的盤中最大跌幅。（路透）
「快時尚」服飾業者H&M突然宣布執行長換人，加上該公司上季獲利也不及預期，31日股價一度急跌10%，為去年5月以來的盤中最大跌幅。（路透）

「快時尚」服飾業者H&M突然宣布執行長換人，加上該公司上季獲利也不及預期，1月31日股價一度急跌10%，為去年5月以來盤中最大跌幅。

H&M在1月31日任命資深老將埃爾佛（Daniel Ervér）即刻接任執行長。前執行長赫爾默森（Helena Helmersson）在聲明中表示，掌舵四年後決定離開，心中百感交集。赫爾默森在位期間，該公司市值蒸發了五分之一。

人事變動發生之際，正值H&M去年12月和今年1月的銷售年減4%，為年底購物季的不利之兆。而且該公司的營業利益率從去年第3季（6~8月）的7.8%，第4季（9~11月）跌至7.2%。第4季營益為43.3億瑞典克朗（4.154億美元），不及分析師估計的45.7億克朗。

H&M是全球第二大上市服飾零售商，規模僅次於Zara母公司印地紡（Inditex）。H&M目標今年營業利益率升至10%，一直專注於獲利能力，而非銷量。但該公司苦於難和印地紡及低價快時尚巨頭希音（SHEIN）競爭，印地紡和希音的銷售均強勢成長。

42歲的埃爾佛在H&M工作18年，是該公司核心品牌H&M的主管。他接任執行長後，將繼續兼任H&M負責人。

彭博行業研究（BI）零售業分析師艾倫說，H&M突然撤換執行長，正值該公司息稅前利潤率（Ebit margin）朝10%目標邁進，但2024年要達標似乎相當費勁。新執行長埃爾佛原本就掌理H&M品牌，策略應該不會有重大改變，但庫存可能會加快降至低於100天。

H&M 瑞典 零售業

上一則

法國巴黎銀行料美5月起共降息2.5個百分點 看好黃金升至2150美元

延伸閱讀

Levi's宣布全球裁員15% H&M預計關閉西班牙28家門市

Levi's宣布全球裁員15% H&M預計關閉西班牙28家門市
雨天樹下接電話 阿根廷20歲男遭雷劈 全身20%燒傷倖存

雨天樹下接電話 阿根廷20歲男遭雷劈 全身20%燒傷倖存
優衣庫控告中國快時尚巨頭Shein 仿冒人氣包款

優衣庫控告中國快時尚巨頭Shein 仿冒人氣包款
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

熱門新聞

市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18
美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

2024-01-24 06:17
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」