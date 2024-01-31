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IMF：亞洲今年稍後有降息空間 經濟軟著陸可能性升高

編譯簡國帆／綜合外電
IMF表示，隨著通膨放緩，亞洲各國央行今年稍後可望出現寬鬆貨幣政策的空間。（路透）
IMF表示，隨著通膨放緩，亞洲各國央行今年稍後可望出現寬鬆貨幣政策的空間。（路透）

國際貨幣基金組織（IMF）31日表示，隨著通膨放緩，亞洲各國央行今年稍後可望出現寬鬆貨幣政策的空間，從而強化亞洲經濟達成軟著陸的前景。

IMF亞太部門主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）31日發表地區經濟展望更新報告時表示，2023年亞洲平均通膨率降至2.6%，低於2022年的3.8%，又以新興經濟體的進展尤其迅速。

他說，隨著通膨壓力「迅速消退」，亞洲經濟軟著陸的可能性正在提高，亞洲「一些央行有望在2024年達成通膨目標。若決策者保持政策穩定直至有效遏制通膨，今年稍晚可望出現貨幣寬鬆的空間」。

但他也警告各國情況不同，中國去年物價「點燃對通縮的擔憂」，日本通膨率2025年之前可能都會高於央行的2%目標。

斯里尼瓦桑表示，亞洲通膨相對溫和，意味著央行去年升息幅度低於其他地區央行，在去年秋季帶給一些亞洲貨幣下行壓力，「隨著聯準會（Fed）已暗示未來將降息，這些壓力已減輕，但美國和亞洲的貨幣立場分歧今年也可能引發匯率大幅波動」，「若是如此，各國央行應避免因暫時的動盪而分散注意力，堅定關注物價穩定」。

他說，由於美國需求強勁以及中國刺激措施預料將帶來提振，IMF預估亞洲今年經濟將成長4.5%，高於去年10月預測的4.2%，「整體而言，亞洲2024年有望再次為全球經濟成長貢獻三分之二，就像2023年」，2025年成長率可能會放緩至4.3%，因中國經濟預料將放緩。

IMF預估，亞洲新興市場經濟今年將增長5.2%，低於去年的5.4%，但比去年10月的預測上調0.4個百分點。其中，印度今、明兩年的成長率預估都獲上調0.2個百分點至6.5%，主因為內需強韌。

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