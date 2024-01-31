意外 歐元區上季躲過衰退

歐元區上季經濟成長持平，意外躲過衰退，主要是義大利和西班牙經濟反彈，抵銷了德國的頹勢。（路透）

歐元區上季經濟成長持平，意外躲過衰退，主要是義大利和西班牙經濟反彈，抵銷了德國 的頹勢。外界認為，這表示歐洲央行 （ECB）更能專注於打擊通膨，本周出爐的歐元區物價指數，可能是官員決定何時降息 的關鍵。

據歐盟統計局（Eurostat）30日公布的初估值，歐元區去年10~12月的國內生產毛額（GDP）與前季持平，優於經濟學家預期的季減0.1%。

歐元區去年第3季GDP下滑0.1%，要是第4季GDP再次萎縮，就符合技術性衰退的定義。

歐元區表現落後美國，美國去年經濟年增率達3.1%，為全球成長最快的先進國家。

拖累歐元區成長的最大包袱是德國經濟。德國聯邦統計局同日表示，受建築、機械、設備投資減少的影響。該國上季經濟萎縮0.3%。

相形之下，義大利的工業和服務業產出提高，抵銷了疲弱內需，帶動該國上季GDP擴張0.2%，升幅優於預期。西班牙受惠於內需攀升，上季GDP加速成長至0.6%，高於預期，並為該國去年的單季最大增幅。

儘管歐洲央行（ECB）總裁拉加德上周在貨幣政策會議清楚表示，決策者要談論降息還言之過早，貨幣市場仍估計，歐洲央行將在4月首次降息。目前歐洲存款利率維持在破紀錄的4%高點。

歐元區物價指數2月1日公布時，投資人將關注通膨是否一如預期從去年12月的2.9%，到1月再降至2.8%。此一數據是歐洲央行多接近降息的關鍵指標。

彭博經濟研究的卡森斯說：「（Q4 GDP）無疑差強人意，但經濟並未崩潰。對歐洲央行來說，這應該會進一步證實，央行能專注在主要任務 — 引導通膨持續重回2%目標。」

經濟學家預估，由於通膨降溫，加上薪資持續成長，提振消費力道，歐元區經濟今年將略微回升。當地勞動市場強健，去年11月的失業率觸及6.4%的紀錄新低，應能支撐需求。

然而，各國政府在俄烏戰爭後為緩和生活費飆升，祭出的能源和糧食補助，有許多正遭取消，可能會壓抑反彈。歐盟執委會上周表示，歐元區消費者信心指數的初值，下降1點至負16.1，距離長期平均值更為遙遠。