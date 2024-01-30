日商住友化學減產LCD偏光板 台南廠一條生產線叫停

圖為位於台南的住華科技。住華科技是日本住友化學在台灣的生產基地，主要從事偏光板、彩色光阻及濺鍍靶材的生產製造。（聯合報系資料照）

日經亞洲今（30）日報導，住友化學今年秋季之前，將減產用於液晶顯示器（LCD）螢幕的偏光板，調整營運以改善獲利。位於台灣台南和南韓 平澤兩座工廠，將在今年春季到秋季之間分別停掉一條生產線，再加上日本 國內廠一部分的生產線停產，總計2024會計年度的偏光板產能將自2023年2月的水準減少30%。

根據調研公司Omdia的資料，2022年住友化學曾是全球第二大的偏光板製造商。後來電視需求減少，加以中國製造商的產量增加，市場轉為供給過剩。

住友化學另一個縮減營運的領域是甲硫胺酸，這是一種加在家禽與豬飼料裡的添加劑。日本愛知廠的部分成長線將停產，使得產量由2022會計年度的23萬噸減到本會計年度的大約18萬噸，減產幅度約20%。

住友化學因核心的石油 化學業務衰退，營運表現正在下滑，公司已規劃兩年內要推動大約30項措施，捨棄或減少一些業務類型，其中大約10項措施要在今年3月以前執行。

住友化學預期，截至今年3月的本會計年度，將出現11年來首見的淨損，核心營業利益估虧損700億日圓，前個會計年度則為獲利928億日圓。社長岩田圭一說，寄望改革能讓公司達成V型復甦。