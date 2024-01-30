我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅開始 紐約市低收可享免費服務

川普若再當選總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

日商住友化學減產LCD偏光板 台南廠一條生產線叫停

編譯黃淑玲／綜合外電
圖為位於台南的住華科技。住華科技是日本住友化學在台灣的生產基地，主要從事偏光板、彩色光阻及濺鍍靶材的生產製造。（聯合報系資料照）
圖為位於台南的住華科技。住華科技是日本住友化學在台灣的生產基地，主要從事偏光板、彩色光阻及濺鍍靶材的生產製造。（聯合報系資料照）

日經亞洲今（30）日報導，住友化學今年秋季之前，將減產用於液晶顯示器（LCD）螢幕的偏光板，調整營運以改善獲利。位於台灣台南和南韓平澤兩座工廠，將在今年春季到秋季之間分別停掉一條生產線，再加上日本國內廠一部分的生產線停產，總計2024會計年度的偏光板產能將自2023年2月的水準減少30%。

根據調研公司Omdia的資料，2022年住友化學曾是全球第二大的偏光板製造商。後來電視需求減少，加以中國製造商的產量增加，市場轉為供給過剩。

住友化學另一個縮減營運的領域是甲硫胺酸，這是一種加在家禽與豬飼料裡的添加劑。日本愛知廠的部分成長線將停產，使得產量由2022會計年度的23萬噸減到本會計年度的大約18萬噸，減產幅度約20%。

住友化學因核心的石油化學業務衰退，營運表現正在下滑，公司已規劃兩年內要推動大約30項措施，捨棄或減少一些業務類型，其中大約10項措施要在今年3月以前執行。

住友化學預期，截至今年3月的本會計年度，將出現11年來首見的淨損，核心營業利益估虧損700億日圓，前個會計年度則為獲利928億日圓。社長岩田圭一說，寄望改革能讓公司達成V型復甦。

日本 石油 南韓

上一則

韓企年終冷暖互見…LG大撒紅包 三星半導體部門乾瞪眼「一毛都沒有」

延伸閱讀

中國建築鋼材價 開年首周走高

中國建築鋼材價 開年首周走高
供需失衡 2024油價難止跌

供需失衡 2024油價難止跌
2024油價走勢 面臨三大風險

2024油價走勢 面臨三大風險
油價收跌1% 無視沙國喊話OPEC+減產可維持到3月後

油價收跌1% 無視沙國喊話OPEC+減產可維持到3月後

熱門新聞

中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18
美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

2024-01-24 06:17

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺