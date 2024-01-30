我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅開始 紐約市低收可享免費服務

川普若再當選總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

韓企年終冷暖互見…LG大撒紅包 三星半導體部門乾瞪眼「一毛都沒有」

編譯陳苓／綜合外電
韓企年終發放幾家歡樂幾家愁，LG電子業績亮眼，今年將發放高額獎金。三星電子的晶片部門則因為表現欠佳，今年將領不到年終。 （美聯社）
韓企年終發放幾家歡樂幾家愁，LG電子業績亮眼，今年將發放高額獎金。三星電子的晶片部門則因為表現欠佳，今年將領不到年終。 （美聯社）

又到了發放年終的時候，今年韓企年終發放幾家歡樂幾家愁，LG電子業績亮眼，將發放高額獎金。三星電子的晶片部門則因為業績欠佳，領不到半毛錢。

韓國先驅報報導，知情人士透露，LG電子的銷售連三年刷新紀錄，將大發年終。家電和空氣解決方案部門（H&A）的員工，據悉年終為本薪的445%~665%；負責洗衣機的生活解決方案部門，年終最多。

H&A部門去年銷售額達30.1兆韓元（225億美元），擊敗美國對手惠而浦（Whirlpool），奪下全球家電市場的龍頭寶座。

LG主管電動車和電動車零件的車用解決方案部門，員工將獲得相當於本薪455%的績效獎金。 該部門成立10周年來，去年銷售首度突破10兆韓元大關。至於掌管電視的家用娛樂部門，年終為本薪的200％~300％，企業對企業部門年終則為本薪的135％至185％。

另一方面，三星電子的晶片部門去年獲利暴跌，今年沒有計畫發放年終。不願具名的三星高層表示，這是晶片部門2000年成立以來，首次沒有年終。這個部門過去幾年，都領到相當於半年薪資的高額年終。

三星其他部門狀況較佳，負責智慧機和行動裝置的行動經驗部門，年終約為年薪的46%~50%，電視部門年終為年薪的39%~43%，家電部門年終為年薪的10%~12%。

三星 晶片 電動車

上一則

三星：Galaxy S24新機全球預購訂單成長二位數百分比

下一則

日商住友化學減產LCD偏光板 台南廠一條生產線叫停

延伸閱讀

三星：Galaxy S24新機全球預購訂單成長二位數百分比

三星：Galaxy S24新機全球預購訂單成長二位數百分比
「晶片戰爭」作者：中撒幣補貼 晶片恐供過於求

「晶片戰爭」作者：中撒幣補貼 晶片恐供過於求
馬斯克：Neuralink已為首位人類患者植入大腦晶片

馬斯克：Neuralink已為首位人類患者植入大腦晶片
越南是美晶片法注資首要對象 副國務卿籲勿錯過先機

越南是美晶片法注資首要對象 副國務卿籲勿錯過先機

熱門新聞

中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18
美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

2024-01-24 06:17

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺