三星：Galaxy S24新機全球預購訂單成長二位數百分比

三星電子表示，最新款的Galaxy S24系列新機全球預購訂單比上一代成長二位數百分比。（美聯社）

南韓三星 電子表示，最新款的Galaxy S24系列新機全球預購訂單比上一代成長二位數百分比，其中，最高階的Galaxy S24 Ultra預購訂單占了超過65%。三星高階手機暢銷，也為行動事業部門員工今年賺進豐厚獎金，半導體事業員工則因為部門仍陷虧損，而沒有獎金。

三星正緊鑼密鼓籌備31日在全球推出Galaxy S24系列新機，透過電信商與零售商 鋪貨，該公司29日在聲明表示，受惠於創新的Galaxy人工智慧（AI）功能，這款新機的預購訂單正大量激增，光在南韓一周就賣出多達121萬支，締造Galaxy系列手機的新紀錄。

三星表示，Galaxy S24系列新機的全球預購訂單比Galaxy S23增加了二位數百分比。這款新機在南韓也有折扣優惠，例如在SmartThings Station可享五折，直到2月29日。三星也推出升級優惠，每支舊款Galaxy手機可折抵多達15萬韓元。

此外，韓國經濟日報引述業界人士報導，三星在29日公布旗下各事業單位的整體績效獎金（OPI），由於Galaxy S23與Galaxy Z Fold 5等高階手機暢銷，行動事業員工將領取豐厚獎金，負責智慧手機事業的行動體驗部門員工今年的整體績效獎金將相當於年薪的50%，高於去年的37%。這筆獎金將在31日發放。

此外，負責電視業務的視覺顯示部門員工今年的OPI將相當於年薪的43%，幾乎比去年的24%倍增，主要也受惠於Neo QLED產品線暢銷支撐利潤。家電與醫療裝置部門的員工也將領取相當於年薪12%的OPI，同樣高於去年的7%。

不過，三星半導體事業因為去年表現低迷，員工今年將沒有獎金；相較下，該部門員工去年的獎金最高可達年薪的50%、另外可分配20%的額外獲利。負責半導體事業的裝置解決方案部門今年也將沒有獎金。