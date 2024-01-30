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美軍約旦遇襲 油價大震盪

編譯劉忠勇／綜合報導
國際油價29日遭遇劇烈震盪。(圖/123RF)
國際油價29日遭遇劇烈震盪。(圖/123RF)

國際油價29日劇烈震盪，在亞洲早盤一度大漲逾1%，之後翻黑跌逾1%。周末期間傳出伊朗支持的武裝份子分別發動攻擊，駐約旦美軍多人死傷，這是以哈戰爭爆發以來該區美軍首度傳出遇襲陣亡。

此外，紅海又傳一艘油輪遭襲，使中東這個能源生產和全球貿易重鎮局勢急遽緊繃。新加坡時間29日上午7時，布蘭特原油3月交割的期貨漲1.5%至每桶84.8美元，是兩個多月高點；西德州原油期貨漲1.6%至79.29美元，接近兩個月高點。之後震盪走低，在紐約早盤跌逾1%。

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦「卡尼號」和一艘英國油輪。美軍27日隨即還以顏色，攻擊胡塞組織準備發射的反艦飛彈。胡塞組織同日表示，他們勢力範圍內的葉門港口，遭美英兩度空襲。

商品貿易巨頭托克集團（Trafigura）一艘油輪馬林魯安達號，26日在行經紅海時遭胡塞組織的飛彈擊中，是胡塞引發紅海騷亂以來最重大攻擊。這艘船載有來自俄羅斯、用於生產石油與塑膠的石腦油。

RBC資本市場分析師特蘭恩說：「儘管全球油價尚未完全反映紅海地區正在惡化的緊張局勢，周末的事件可能會催化對供應安全還是油價方面的重新評估。」

美軍在約旦遭襲，加劇美伊關係的緊張，有共和黨國會議員呼籲美國統拜登對伊朗發動襲擊。拜登歸咎這是伊朗支持的武裝團體所為，強調美國「應要作出回應」。但伊朗已否認是主謀，伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）引述伊朗外交部發言人卡納尼的話說：「這些指控都是出於特定的政治目的，意在顛倒此地區的真實情況。」

隨著中東地區衝突升溫，美國原油期貨本月已上漲大約7%，但石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）整體原油出口量基本持平，充足的供應蓋過中東衝突升溫影響，使國際油價29日下挫。

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