研究：合成永續航空燃料在歐洲 仍僅聞樓梯響

一份研究報告指出，雖然歐盟 已訂出歐洲航班使用合成永續航空燃料（SAF）的目標與進程，但卻沒有任何一個生產這類燃料的相關計畫已取得最終投資 決定（FID）。

法新社報導，推動永續運輸的非政府組織「歐洲運輸環境聯合會」（European Federation for Transport and Environment）表示，經他們確認，目前與在歐洲生產合成永續航空燃料的大型產業計畫有25個，另有20個試驗計畫。

然而歐洲運輸環境聯合會表示，這些大型產業計畫或試點項目裡，沒有一個已取得企業和投資者注資研發的最終投資決定（FID）。

航空業的二氧化碳排放量雖僅占全球碳排2%至3%，卻是最難脫碳的產業之一。

歐盟去年立法要求航空公司，應逐步增加永續航空燃料使用來達成脫碳，永續航空燃料包含合成燃料和生質燃料。

從明年開始，歐洲航空業將被要求使用2%的永續航空燃料，到2030年增加至6%，屆時合成永續航空燃料應占1.2%。

歐洲運輸環境聯合會表示，他們所確認的產業合成永續航空燃料計畫潛在產能為170萬噸，超過達標1.2%要求所需的60萬噸。

研究直言在敲定最終投資決定前，「分析中提及的所有產能都應只視為假設，直到（最終投資）具體成形」。

歐洲運輸環境聯合會負責追蹤航空部門的布謝（Jerome du Boucher）說：「我們需從理論轉向實踐，以確定這些（合成永續航空燃料）計畫並非空中樓閣，否則訂出的法律時程只是一廂情願。」

合成永續航空燃料是以再生能源提取水中的氫，捕捉空氣中的二氧化碳，然後將之合成為碳中和的液態燃料供商業航班使用。

目前手頭有最多合成永續航空燃料計畫的是挪威，其次依序為法、德、瑞典 。最令歐洲運輸環境聯合會意外者是西班牙，因為西班牙擁有最多製造合成永續航空燃料所需的綠氫生產計畫，但合成永續航空燃料這塊卻大幅落後。