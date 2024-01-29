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越南是美晶片法注資首要對象 副國務卿籲勿錯過先機

編譯劉忠勇／綜合外電
國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿費南德茲（Jose Fernandez）26日在河內接受媒體提問。（歐新社）
國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿費南德茲（Jose Fernandez）26日在河內接受媒體提問。（歐新社）

美國官員表示，美國準備將晶片法部分預算注資越南半導體產業以支持供應鏈，並希望在美國設法降低對中國依賴之際，越南能夠把握先機。

國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿費南德茲（Jose Fernandez）表示，美國鎖定七個國家，做為晶片法注資對象。他告訴日經新聞，越南也應儘速在乾淨能源和電動車和電池用途的礦業等關鍵產業吸引投資，以免得為時已晚。

越南官員則一直在向美國施壓，希望美國將越南定位為市場經濟體，如此可以降低銷美關稅。此外，費爾南德茲表示，他和越南官員也討論再生能源的議題，並提醒取得許可方面的問題可能有礙美國高達80億美元的投資，包括承諾僅使用乾淨能源的半導體公司的投資。

美國將依據經濟合作發展組織（OECD）2月提出的建議，分配晶片法對外援助的部分。OECD將徵詢各企業以了解越南在發展半導體產業方面需要什麼，例如培訓。

費南德茲接受日經訪問時說：「我們列了一份有機會從我支援中受益的國家名單，越南在我們首要考慮的國家名列前茅。」

越南是電子產品、服裝和食品的出口大國，也是美國供應鏈擺脫中國的關鍵。

據美國地質調查局統計，越南稀土資源在全球排名第二，僅次於中國，至於可以開採多少仍不確定。

越南 投資 晶片

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