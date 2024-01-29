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通膨徘徊不退 新加坡維持貨幣政策不變

編譯劉忠勇／綜合外電
金管局也看好新加坡2024年經濟將持續好轉。（美聯社）
金管局也看好新加坡2024年經濟將持續好轉。（美聯社）

新加坡央行周一一如市場所料維持貨幣政策不變，由於通膨預料到今年稍後才減緩，新加坡可能更晚才會轉向貨幣寬鬆。

新加坡金管局周一發布聲明說，維持匯率區間的坡度、寬度和中心軸不變，如此將使星元保持在升值路徑上，以抑制輸入性通膨。新加坡金管局以匯率作為主要的政策工具，而非利率。

聲明中說，「核心通膨今年初可能居高不下，但應會逐漸下降並到第4季度降低，明年再繼續下跌」。「進口成本降低，國內成本上升速度放緩，應該可以促進通膨減緩」。

澳盛銀行亞洲研究主管Khoon Goh說：「整體聲明略為偏鷹，今天的貨幣政策聲明顯然絲毫沒有暗示考慮寬鬆政策。」 他說，聯準會（Fed）本周決策和美國非農就業數據報告，將是左右星元接下來走勢的的主要因素。

接受彭博調查的19位經濟學家一致預料金管局會有如此決定。這次開會也是新加坡金管由每半年一次改為每季一次檢討貨幣政策以來的第一場政策評估。

金管局維持2024年核心通膨的預測值為2.5%至3.5%，若不考慮今年商品和服務稅率增加對核心通膨的影響，預計核心通膨將在1.5%至2.5%之間。不過，金管局預料整體通膨將下降至2.5%至3.5%，低於先前的3%至4%，這歸因於擁有汽車的保費下降。

金管局也看好新加坡2024年經濟將持續好轉，維持原先對國內生產毛額（GDP）介於1%至3%之間的預測。

新加坡 貨幣 匯率

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