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尋晶片開發夥伴 傳OpenAI聚焦韓

編譯易起宇／綜合報導

知情人士透露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）上周出訪南韓，拜會全球兩大記憶體製造商三星電子和SK海力士的主管，討論的關鍵議題包含驅動人工智慧（AI）應用的高頻寬記憶體晶片，並且參觀三星的平澤晶片廠，商討共同開發AI晶片，和市場龍頭輝達（Nvidia）展開競爭。

在奧特曼高調訪韓前，媒體已報導OpenAI正尋求生產自己的AI晶片，並擴大掌控供應鏈。奧特曼已多次表達過他對晶片短缺的擔憂，他在與英特爾和台積電做過類似會談後，與三星和SK海力士進行討論。

韓國前鋒報報導，產業人士透露，這次會議的主要議題之一是高頻寬記憶體晶片，這種最先進晶片對處理大量數據來說極為重要，目前全球逾90%的供應都是由這兩家南韓公司生產。

韓國時報報導，去年6月曾造訪南韓的奧特曼，會晤三星掌理記憶體晶片與晶圓代工事業的總裁慶桂顯，並且參觀平澤晶片廠，為三星少見地向外部人士展示半導體產線。

奧特曼這次原本只計劃停留約六小時，卻延長為19小時，顯示他想徹底檢視這兩家南韓晶片大廠的技術。

對三星和SK海力士而言，加入OpenAI的晶片聯盟，將有機會在競爭日益激烈的下一代晶片競賽中，強化競爭實力。對三星來說，若能與OpenAI合作，將有益其晶圓代工業務與台積電之間的競爭。集邦科技數據顯示，台積電去年第3季在全球晶圓代工市場的市占率為57.9%，遠高於第二名三星的12.4%。

不過，OpenAI最終仍可能與台積電合作。在奧特曼訪南韓前，據報導他正與中東投資人、及台積電等晶圓代工廠討論成立一家新晶片公司的事宜。

晶片 三星 AI

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