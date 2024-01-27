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東京1月通膨 意外跌破2%目標

編譯易起宇／綜合報導
東京1月通膨率一年半以來首次降至2%以下。（美聯社）
東京1月通膨率一年半以來首次降至2%以下。（美聯社）

日本東京1月通膨比預期大幅放緩，且是近兩年來首次跌破日本銀行（央行）的2%目標，卻可能讓日銀衡量升息時機時抱持更審慎態度。

總務省26日表示，剔除生鮮食品的東京1月核心消費者物價指數（CPI）年比上升1.6%，漲幅縮小到2022年3月來低點，也不及市場預期的1.9%，為連續第三個月放緩，主因在於能源成本進一步下滑，以及住宿和加工食品價格漲幅放緩。

進一步剔除能源價格的核心CPI也呈現減速，增幅放緩至3.1%，為連續第五個月降溫。或許會令日銀更關切的是，1月服務價格漲幅從去年12月的2.2%收斂至1.7%。

由於東京物價是全國通膨趨勢的領先指標，這暗示日本本月的整體物價漲幅，也將比原先預期疲軟。

對正在考慮結束負利率最佳時機的日銀來說，這份數據可能打亂其對通膨的設想；日本是全球最後一個仍在實施負利率的國家。雖然單單一個月的東京數據，不太可能就讓日銀停止朝向外界普遍預期的政策正常化路線。

同日公布的上次會議紀錄顯示，決策官員尚未就退出超寬鬆政策的可能時間和程序達成共識，但官員已同意進一步討論未來升息時要以何種速度較適合，暗示他們已準備近期內退出寬鬆政策。

日本 利率 升息

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5跡象 顯示Fed政策逐步寬鬆

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