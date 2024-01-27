LVMH去年業績超預期 看好今年

路易威登上季財報展現頂級精品市場的需求韌性，執行長阿諾特更對今年的買氣有信心。（路透）

全球精品類股近來因消費者可能停止揮霍而承受壓力，但全球最大精品集團路易威登（LVMH）上季銷售優於市場預期，展現需求韌性，執行長阿諾特更對今年的買氣有信心。

受到去年底假期購物旺季業績強健的提振，按內生性（organic）的基礎來計算，LVMH去年第4季銷售年增10%至239億歐元（259億美元），去年全年銷售成長13%至862億歐元（934億美元），都優於市場所估。

去年全年淨利則增長8%到151.7億歐元，經稀釋後每股盈餘為30.33歐元，略低於預期。LVMH未提供第4季單季的每股盈餘數字，只說匯率 波動與利率 升高，拖累了財務表現。

去年業績最弱的市場是美國，銷售僅增加4%，低於日本 的28%、日本除外亞洲地區的18%，以及歐洲的13%。

但美國市場的成長放緩不容忽視，因為這是該集團的最大市場之一，約占去年總銷售額25%。

去年全年的內生性銷售成長幅度，也不如2021年和2022年皆為17%的增幅。

對此LVMH財務長紀歐尼表示，歷經先前爆發性成長的時期後，生意如今回歸正常，「我們不再處於這段時期，而成長水準依然不錯」。

路透分析認為，在消費者支出下滑時，LVMH、歷峰等檔次最高的精品業者，展現最強的韌性，而像是Burberry這樣商品沒那麼貴的同業，則陷入掙扎。

阿諾特則說：「我們在當前環境保持警覺之餘，也懷抱信心進入2024年，（我們）擁有被高度企求的品牌以及機敏團隊作為後盾。」阿諾特認為，今年會是鼓舞人心、不同凡響的一年。

整體而言，LVMH雖然認為會遭遇地緣政治和總經不確定性，但今年應能持續成長，並擴大市占。

該公司同日表示，將在今年4月的年度股東大會提案，擬將配息金額從一年前的每股12歐元，提高至每股13歐元；另一個提案則是提名阿諾特次子和三子加入董事會，證實了先前的報導。