買氣不墜 精品龍頭LVMH去年銷售成長13% 今年保持信心

路易威登（LVMH）上季財報展現精品市場的需求韌性。（路透）

全球精品類股今年來因消費者可能停止揮霍而承受壓力，但全球最大精品集團路易威登（LVMH）上季銷售優於市場預期，展現需求韌性，執行長阿諾特（Bernard Arnault）更對今年的買氣有細心。

受到去年底假期購物旺季業績強健的提振，LVMH去年第4季銷售年增10%至239億歐元（259億美元），去年全年銷售成長13%至862億歐元（934億美元），都優於市場所估。

LVM去年全年淨利增長7.7%到140.8億歐元，經稀釋後每股盈餘30.33歐元，則低於市場預期。LVMH未提供第4季單季的每股盈餘數字，只說匯率 波動與利率 升高拖累財務表現。

阿諾特說：「我們在當前環境保持警覺之餘，也懷抱信心進入2024年，（我們）擁有被高度企求的品牌以及機敏團隊的後盾。」阿諾特認為，今年會是鼓舞人心、不同凡響的一年。

LVMH去年業績最弱的市場是美國，銷售僅增加4%，低於日本 的28%、日本除外亞洲地區的18%及歐洲的13%。但美國市場的成長放緩不容忽視，因為是該集團的最大市場之一，約占去年總銷售額25%。

阿諾特表示，「最頂尖的產品在世上有著最高的需求」，舉例迪奧（Christian Dior）等品牌的高級訂製服裝，並且強調這個趨勢會持續。