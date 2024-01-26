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ECB總裁：討論降息並不成熟

編譯任中原、陳律安／綜合報導

歐洲央行（ECB）25日決策會議決定維持各項基準利率不變，且重申對抗通膨決心，並未暗示決策官員開始考慮放鬆貨幣政策。ECB總裁拉加德在記者會上表示，現在討論降息「並不成熟」。

ECB存款利率維持在4%，主要再融資操作（MRO）利率維持在4.5%，邊際貸款便利（MLF）為4.75%。

ECB在會後聲明中指出，「決策委員會認為，目前的利率水位維持夠久，將對達成長（通膨）目標做出重大貢獻。委員會未來的決策，是在有必要的情況下，將使利率處於具有充分約束力的水位，只要情況有其必要」。

ECB聲明中表示，通膨趨勢「普遍地」印證之前的評估；但不再提到區內物價壓力居高，及勞工成本強勁升高。ECB將繼續依循「一切看數據」的作法，並未承諾特定的政策路徑，並保留在必要時調整利率的權力。

總裁拉加德仍堅持她之前對利率的說法，委員們認為決策將「一切看數據」，不會規劃固定的時程；她並強調，委員們的共識是現在還沒到考慮降息的時候。

儘管ECB將降息預期向後推，但投資人仍預期今年內ECB將降息5碼，並於4月首次降息。雙方場對於經濟成長及之前升息的效應看法相當分歧；ECB預料家庭及政府支出將帶動經濟復甦，但經濟數據顯然呈現前景黯淡，製造業仍在衰退，服務業也降溫。

歐元區去年第4季可能已經陷入衰退，今年初稍見好轉，第1季可能是連續第六季呈現持平或負成長，期待已久的復甦遲遲未見。去年12月通膨率為2.9%，ECB預測在2025年之前將無法回到2%目標。

也在25日公布最新利率的挪威央行，跟進歐洲央行腳步，按兵不動，把基準利率維持在4.5%，符合市場預估，但挪威央行表示，利率可望在一段時間內維持現行水準。

土耳其央行同日則把基準利率上調10碼至45%，符合市場預期，土國央行也暗示，該國歷來最長的升息循環至此已告終。

利率 央行 降息

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