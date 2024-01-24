亞洲生成式AI大賽升溫 日韓中越星競逐市場

亞洲的生成式人工智慧（AI）競賽日漸升溫。（路透）

亞洲的生成式人工智慧（AI ）競賽日漸升溫，越南 也加入日本、南韓及中國自行開發的行列，以迎合當地的語言和文化拓展市場，同時降低對美國科技業者服務的依賴，避免損及國際競爭力與國家安全、以及數據外洩。

日經新聞報導，越南Vingroup旗下子公司VinBigData（VBD）去年12月已發表生成式AI服務ViGPT，在觀眾客戶做出令人困惑或錯誤的陳述時，ViGPT還會予以糾正。ViGPT是越南第一款開放給公眾使用的自主開發生成式AI專案，背後大型語言模型（LLM）據傳是由16億組參數開發，只有OpenAI最新版服務GPT-4的數百分之一。

彭博資訊估算，全球生成式AI市場規模正以每年42%的速度擴張，預料將在2032年時達到1.3兆美元，約略是2022年規模的32倍，市場領導者為OpenAI、Google及亞馬遜等美國業者。

耶魯大學數學教授、VBD科學主管武何文（音譯）表示，Vingroup已選擇獨立開發自家版本，是因為能運用越南數據創建出比外國對手更精準的生成式AI服務。許多生成式AI計劃都是用英語資料訓練，來自越南的資料較少，與越南文化、歷史及法律相關資訊的精確度因而降低。

Vingroup正把AI技術應用於旗下電動車業者越快（VinFast）生產的電動車，讓駕駛能以越南語的語音指令操作，並計劃整合AI到金融、保險及物流領域。

日本多家企業也持續研發日語生成式AI。NEC去年8月發表採用「Cotomi」大型語言模型的服務，NTT也將在3月開始以「Tsuzumi」大型語言模型的服務，軟銀也正在開發自家大型語言模型。

南韓網路服務業者Naver去年8月發表專為韓語客製化的「HyperClova X」生成式AI服務，聲稱韓語資料庫比ChatGPT的韓語數據大上6,500倍，將整合到該公司的搜尋引擎和線上購物平台，提高用戶的搜尋效率。

中國的百度 、騰訊及阿里巴巴集團也都已在研發生成式AI，百度的文心一言號稱截至去年底擁有超過1億名用戶。新加坡上月也宣布要專門針對印尼語、馬來語及泰語開發大降語言模型，但也遭遇較少使用語言的可訓練數據稀缺、及獲利能力的挑戰。