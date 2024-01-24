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強力反彈 ASML上季訂單季增2.5倍 遠優於預期

編譯黃淑玲／綜合外電
艾司摩爾（ASML）上季訂單大增，是晶片業復甦的好消息。 （路透）
艾司摩爾（ASML）上季訂單大增，是晶片業復甦的好消息。 （路透）

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）上季訂單額季增超過2.5倍，因為市場對其最先進的製造設備需求爆增，成為半導體業正在復甦的最新訊號。

艾司摩爾今（24）日公告，去年第4季訂單金額增至91.9億歐元（99.8億美元），是第3季的26億歐元的3.5倍多，更遠高於分析師預期的36億歐元。上季訂購艾司摩爾最先進的極紫外光微影設備（EUV）的金額為56億歐元。

艾司摩爾財務長達森說：「終端市場的庫存水準改善，而且絕對比幾季以前更好。」

艾司摩爾是目前唯一供應最先進製程晶片製造設備的廠商，其設備需求是晶片業健康與否的領先指標。去年開始，這家歐洲市值最高的科技公司開始將最新型的製造設備出貨給美國的英特爾（Intel）。

中國去年對艾司摩爾設備的需求非常強勁，主要是中企都想趕在荷蘭出口禁令生效前先拿到設備。來自中國的訂單，抵銷全球晶片業疲軟為ASML帶來的負面影響。

去年第4季中國訂單占艾司摩爾總銷售的39%，比率已由第3季的46%下降，遠高於去年第1季的8%。達森強調：「2023年與中國的業務往來，非常非常強。」

艾司摩爾在美中科技戰開打後，一直是美國政府努力要管制對中出口的重要目標。拜登政府籲請荷蘭政府限制艾司摩爾對中國的出口，避免在沒有許可證的情況下，賣給中國一部分深紫外光（DUV）微影設備。

本月之前，艾司摩爾還有輸出許可，能出貨三款高階的DUV設備給中企，之後就要遵循新的出口限制。估計新的限制將影響15%的中國銷售。艾司摩爾已被禁止輸出最先進的EUV設備給中國。

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