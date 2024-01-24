日銀偏鴿 貨幣政策不動

日本銀行（央行）維持貨幣政策不變，但對通膨達標漸有信心，並強調有必要時會採取額外寬鬆措施。（歐新社）

日本 銀行（央行 ）維持貨幣政策不變，儘管物價上漲趨緩，本月震災復原工作仍在進行，但對通膨達標漸有信心。

日銀23日在2024年第一場政策會上按兵不動，宣布維持短期利率不變於負0.1%，10年期公債殖利率 目標維持在0%，同時將殖利率曲線管控（YCC）政策容許10年期公債殖利率波動上限維持在1.0％。

日銀也在聲明中保留鴿派的立場，強調如有必要，會「毫不猶豫地採取額外的寬鬆措施」，並說將繼續實施YCC政策，「只要這對於穩定維持（2%通膨）目標是必要的」。

另外，日銀也將4月起的2024財政年度通膨預測，從2.8%下修至2.4%，但將2025年度通膨預測由1.7%調升至1.8%。

在展望報告中，日銀說：「實質CPI通膨可能向物價穩定的目標逐步上揚。」日銀也提到，許多大公司準備調升薪資。

瑞穗證券首席經濟師小林俊介說：「日銀是在暗示物價已步入可結束負利率的境界。」

Totan Reserch首席經濟師加藤出說：「日銀決定按兵不動，可能是希望看到薪資和物價增長的良性循環更多明證。」

日本通膨持續減緩，不計生鮮食品的核心消費者物價12月年增率為2.3%，升幅低於前一月的2.5%，反映能源價格下跌。不計食品和能源的消費者物價為3.7%，也低於前月的3.8%。

這次政策決議符合接受彭博調查經濟專家的一致預期。日本1月1日發生大地震，再加上首相岸田文雄領導的執政黨深陷政治資金醜聞，顯見現在不是日本啟動2007年以來首次升息的最佳時機。

日銀公布決策後，日圓兌美元隨即走貶，一度觸及1美元兌148.55日圓，但之後跌幅收斂甚至最高升值0.75%至146.99日圓，是近一周最高。

據彭博調查，經濟學家認為4月是結束負利率的最佳時機，因為屆時央行將有時間評估年度薪資談判的結果。