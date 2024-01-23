我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

否決攔檢法後 紐約市長亞當斯邀議員隨警出任務

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

ECB總裁拉加德沒人緣？調查顯示逾半員工認為她表現差

編譯陳苓／綜合外電
訪調顯示，逾半受訪者認為ECB總裁拉加德的表現欠佳，滿意度遠低於前兩任。（路透）
訪調顯示，逾半受訪者認為ECB總裁拉加德的表現欠佳，滿意度遠低於前兩任。（路透）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德的八年任期才做了一半，一份工會訪調卻顯示，逾半受訪者認為她表現欠佳，不是領導該機構的合適人選，顯示內部不滿聲浪日增。

英國金融時報（FT）引述調查報告報導，在1,159名受訪者中，略多於一半受訪者表示，拉加德的表現「不佳」或「非常不佳」，不滿意比率分別遠高於前總裁德拉基的不到9%、以及前總裁特里謝的14.5%。德拉基和特里謝的觀感調查都是在任期即將屆滿時進行。

一些ECB官員認為，拉加德簡化ECB溝通的行為，已招致員工不滿；她上周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）形容經濟學家為「部落朋黨」（tribal clique）。部分官員認為，一些挫折感源自於ECB近年凍結預算和聘僱。

代表ECB 5,089名員工的Ipso工會指出，這個結果顯示拉加德的外部活動顯然更聚焦於和ECB核心業務無關的事物，導致ECB遭受抨擊。Ipso抨擊她「太頻繁」涉足政治。拉加德本月說，美國前總統川普可能再次角逐白宮大位，是歐洲的「明顯威脅」。

Ipso指出，ECB首位並非經濟學家訓練出身的總裁拉加德，「在貨幣政策議題上不具備與兩位前總裁相同的技術官僚地位」。

歐洲央行反批這份訪調「有瑕疵」，同一人可以填寫好幾遍，而且一些議題是更廣泛群體的責任、並非總裁之職，也超出工會的職權範圍。

央行 白宮 預算

上一則

印度股市超車港股 躍居全球第四大股市

下一則

航空業終捎來春燕 聯航全年財測優於預期 盤後大漲8%

延伸閱讀

債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金

債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金
Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板
又是波音飛機 布林肯專機氧氣洩漏 一度滯留瑞士

又是波音飛機 布林肯專機氧氣洩漏 一度滯留瑞士
美元連四漲 升至一個月高點 反映美零售數據強勁

美元連四漲 升至一個月高點 反映美零售數據強勁

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，正在拋售債券並增加現金部位。（路透）

債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金

2024-01-21 20:03

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警