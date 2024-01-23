印度股市超車港股 躍居全球第四大股市

印度股市已躍居全球第四大股市。圖為孟買證交所執行長Sundararaman Ramamurthy（左）與Larsen & Toubro金融控股公司執行長Dinanath Dubhashi在2023年11月敲鑼，展開排燈節的Muhurta交易時段。（路透）

印度 股市市值超越超過香港 股市，躍居全球第四大股市，達到另一個里程碑，反映印度的成長前景和政策改革，吸引投資 人青睞。

根據彭博資訊彙整的資料，印度證交所上市股票的合計市值在22日達到4.33兆美元，超越香港的4.29兆美元。這使得印度成為全球第四大股市。印度股市市值在去年12月5日首度突破4兆美元，其中一半是在過去四年內所成長。

印度的股市正蓬勃發展，拜散戶基數成長與強勁的企業獲利。這個全世界人口最多的國家把自己定位為中國大陸的替代者，吸引來自全球投資人和企業的新資金湧入，主要拜當地政局穩定、消費者導向的經濟促使該國依然是主要國家中成長最快的國家。

孟買Axis共同基金表示：「印度邁向進一步成長的所有合適元素都已到位。」

印度股市奔騰上漲之際，港股卻陷入歷史性的頹勢，儘管中國大陸最具影響力與創新的公司都在港股掛牌。北京嚴苛的抗疫限制措施、對企業的監管打壓、房地產危機以及與西方國家的地緣政治緊張關係，都削弱中國做為全球成長引擎的吸引力。

港陸的情勢也引發股市動盪，陸股與港股合計市值自2021年高峰以來已崩跌超過6兆美元。在港股的新掛牌數萎縮，這個亞洲金融中心正在失去做為全球最繁忙首次公開發行股票（IPO）平台的地位。

不過，一些策略師預期情勢將有所改變。瑞銀集團（UBS）在去年11月的報告中，預期陸股在2024年的表現會優於印度股市，原因是，一旦市場信心好轉，估值備受打擊的陸股將有可觀上漲空間，而印度股市則已達到「相當極端的狀態」。伯恩斯坦（Bernstein）則在本月稍早的報告中預期陸股回升，建議對印度股市獲利了結，原因是印度股市已太貴。

然而，動能現在顯然仍在印度股市這邊。

恒生中國企業指數今年來下跌約13%，該指數在2023年寫下連續第四年虧損的紀錄，邁向約20年來低點；相較下，印度股市指數正接近歷史高點。

直到近期還信奉中國題材的外資正把資金轉往印度。另據倫敦智庫OMFIF，全球退休基金與主權基金經理人顯然也青睞印度。