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鑽石行情翻轉 今年看漲10%

編譯洪啟原／綜合外電
產業專家表示，供應吃緊、需求更旺與訂婚旺季將臨等因素，可望推升鑽石價格。（路透）
產業專家表示，供應吃緊、需求更旺與訂婚旺季將臨等因素，可望推升鑽石價格。（路透）

準備入手鑽石的人動作要快，因為價格可能愈來愈高。鑽石產業專家指出，由於供應更吃緊、需求更旺，以及愈來愈多情侶準備舉辦婚禮，勢將推升鑽石價格上揚。部分分析師預估，接下來一年漲幅上看10%。

Business Insider報導，歷經過去一年銷售低潮後，珠寶業者期盼更火熱的訂婚旺季。回顧2023年，鑽石價格暴跌約30%，低品質、尺寸較小的鑽石，去年最慘甚至重挫至約近十年低點。

不過，鑽石價格最近幾個月開始止跌回升。國際鑽石交易所（IDEX）編纂的鑽石指數在1月升破110關卡，扭轉過去維持近兩年的大跌走勢。鑽石貿易公司Diamond Standard執行長金利認為，鑽石貿易前景看俏，他和鑽石產業分析師濟明斯基都預估，今年鑽石價格預料再漲5%~10%。

展望未來20年，鑽石漲幅將持續擴大。濟明斯基和金利認為，鑽石價格上漲主要受到幾項因素驅動。首先，今年鑽石供應將更吃緊，與去年過度生產情況形成對比。在疫情期間關閉礦場的鑽石生產商，去年生產過多的鑽石，導致價格崩跌。

濟明斯基說，鑽石商已努力緊縮供給，也有一些供應商減產或停止開採。例如，俄羅斯採礦巨頭Alrosa去年某兩個月停售原鑽，藉此拉抬價格。

金利說，G7近來制裁俄國鑽石，導致俄國不能賣鑽石給中國和印度的鑽石加工業者，自然沒有加工後鑽石賣給西方國家。預估此舉將使全球鑽石供應再減少30%。疫情期間狂掃高價珠寶的美國民眾，隨著疫情造成的扭曲現象持續消退，消費者對這類商品和奢侈品的需求將恢復正常，可望帶動鑽石需求升溫。

疫情 俄國 G7

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