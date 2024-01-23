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鎳價年跌40% 礦場紛停業

編譯陳苓／綜合報導

鎳最大生產國印尼的產量激增，導致過去一年來鎳價下殺40%，已逼近三年低點。許多成本較高的礦場撐不下去，相繼宣布停業，未來或許會有更多礦場跟進，這有望鞏固印尼的鎳礦霸主地位。由於印尼較能吸收鎳價走低的衝擊，該國將持續生產，估計今年鎳價難有起色。

英國金屬交易所（LME）的鎳價22日一度跌0.7%，至每噸15,920美元，若跌幅維持到收盤則將寫2020年11月以來新低。鎳價跌跌不休，目前為止主要受害者是澳洲。鎳生產商Wyloo Metals 22日宣布關閉當地礦場。由於Wyloo供應鎳礦石給必和必拓（BHP）的澳洲肯巴達（Kambalda）加工廠，BHP的這座加工廠6月起有部分將暫時關閉。必和必拓也在檢討旗下西部鎳業（Nickel West）業務，上周已警告可能被迫減記資產價值。

另外，第一量子礦業（First Quantum）指出，將暫停澳洲西部雷文索普（Ravensthorpe）鎳礦設施的運作，並裁撤三分之一員工。據彭博新能源財經（BNEF），Mallee Resources在塔斯馬尼亞島的埃夫伯里（Avebury）礦場、以及IGO公司的項目也有風險。

然而，供給全球半數鎳的印尼，也許更能抗拒減產。該國受惠於平價勞工、低廉電力、易取得的原料，又投資數十億美元打造高效率工廠，晉身為全球鎳礦中心。CRU集團基本金屬首席分析師沙赫說：「很多供給仍來自印尼，鎳價須跌至更低，才能限制印尼的供給成長。」

全球經濟趨緩讓金屬市場蒙受壓力之際，印尼過去兩年大量湧入的新供給，讓市場陷入供過於求。與此同時，電動車產業的需求成長轉弱，也對鎳帶來逆風。

花旗集團估計，未來三個月的鎳價將跌至每噸1.55萬美元。花旗最近下砍本季的平均鎳價預估，從每噸1.8萬美元降至1.6萬美元。

電池原料供給意外強勢攀升，引發價格跌勢，鎳礦商的困境反應此一情況。另外，電動車製造商改用不含鎳和鈷的電池，也削弱這兩種金屬的需求。

史坦普全球大宗商品的資深分析師薩普認為，儘管鎳供給有望進一步降低，但印尼和中國大陸的原生鎳產量提高，今年市場仍會供給過剩，預料鎳價將持續低迷。

印尼 澳洲 電動車

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