鑽石價格愈來愈高？專家估一年漲幅上看10%：這三大因素驅動

鑽石價格可能只會愈來愈高，產業專家表示，供應更吃緊、需求更旺，以及未來數年預計要舉辦婚禮的新人愈來愈多，勢將推升鑽石價格上揚。（路透）

準備入手一顆鑽石的人可能動作要快，因為價格可能只會愈來愈高。鑽石產業專家指出，由於供應更吃緊、需求更旺，以及愈來愈多情侶準備舉辦婚禮，勢將推升鑽石價格上揚，接下來一年的漲幅上看10%。

Business Insider報導，歷經過去一年的銷售低潮後，珠寶業者正殷切期盼一個更火熱的訂婚旺季。回顧2023年，所有種類的鑽石價格均暴跌約30%。鑽石產業分析師濟明斯基（Paul Ziminsky）表示，低品質、尺寸較小的鑽石，去年的價格甚至重挫至約近十年低點。

不過，鑽石價格已在近幾個月開始爬升。國際鑽石交易所（IDEX）編纂的鑽石指數在1月飆破110關卡，扭轉過去維持近兩年的大跌走勢。

鑽石貿易公司Diamond Standard執行長金利認為，鑽石貿易的前景看俏，他與濟明斯基都預估，今年鑽石價格預料再漲5%~10%。

展望未來20年，鑽石的漲幅料將持續擴大。Diamond Standard預估，未來數十年的鑽石價格將漲翻天，但金利並未提供確切的價格目標。

濟明斯基和金利認為，鑽石價格上漲主要受到幾項因素驅動。首先，今年可取得的鑽石供應將更吃緊，與去年過度生產的情況形成對比。在疫情 期間關閉礦場的鑽石生產商，去年生產過多的鑽石，導致價格崩跌。

濟明斯基說，鑽石商已努力緊縮供給，也有一些供應商減產或停止開採。例如，俄羅斯採礦巨頭Alrosa在去年某兩個月停售原鑽（rough diamond），藉此拉抬價格。

金利說，G7 近來制裁俄國 鑽石，導致俄國再也不能賣鑽石給中國大陸和印度的鑽石加工業者，這些業者自然無法販售加工後的鑽石給西方國家，致使供應更吃緊的情勢加劇。他預估，此舉將使全球鑽石供應再減少30%。

此外，歷經銷售慘淡的2023年後，鑽石需求即將升溫。許多在疫情期間狂掃高價珠寶等商品的美國民眾，已從去年開始遠離這些奢侈品。但金利指出，隨著疫情造成的扭曲現象持續消退，消費者對這類商品和奢侈品的需求將恢復正常。

最後，美國訂婚戒指的需求似乎持續升高；結婚鑽戒占鑽石市場很大一部分比重。徽記珠寶（Signet Jewelers）在最近一次法說會中表示，在Google搜尋引擎查詢婚戒指的次數已增加10%。

金利和濟明斯基表示，這些因素可能使鑽石重返至疫情前的成長趨勢，也就是高個位數百分比這個區間。