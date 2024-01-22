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日央行周二料維持負利率不變 日圓兌美元匯價可能再貶破150

編譯季晶晶／綜合外電
日本央行周二料將維持貨幣政策不變。日圓兌美元匯價可能再貶破150。（路透）
日本央行周二料將維持貨幣政策不變。日圓兌美元匯價可能再貶破150。（路透）

日本央行周二料將維持貨幣政策不變，市場關注焦點是總裁植田和男如何評估以永續方式實現通膨目標所取得的進展，以便結束負利率。

根據彭博資訊訪調，51位日本央行觀察人士全都預計，日本央行為期兩天的利率會議仍將維持短期利率在負0.1%，也保持殖利率曲線控制計畫的參數不變。隨著今年工資穩健增長的跡象增加，植田和男在政策會議後記者會上針對有多「確定」能達成央行物價目標的講話將受到密切關註。

由於石川縣元旦發生強震，加上植和男12月底發表鴿派言論，經濟學家已排除日本本月結束負利率的可能性。此外，隨著首相岸田文雄面臨日益嚴重的政治獻金醜聞，現在似乎不是進行2007年以來首次升息的好時機。

Rakuten Securities首席經濟學家、前日本央行官員Nobuyasu Atago說：「日本央行已經做好取消負利率的準備，問題是什麼時候。沒有必要在天災來臨之際操之過急，在4月政策會議時取消最自然。」

大多數經濟學家同意此一觀點。屆時，央行將能夠研究備受期待的春季工資談判的初步結果。此外，新的短觀調查、分行經理聽證會結果，以及額外的CPI數據，將有助官員解釋其舉措。

如此一來，美元兌日圓匯價未來幾周可望延續年初漲勢。美國聯準會官員3月很可能也不會降息，而且數據料將顯示，美國的經濟狀況優於其他主要國家。雖然日本央行可能釋出4月升息的訊號，但投資人已預見這一點，而且那還要再等上幾個月，美日利差勢將影響日圓匯價短期走勢，日圓兌美元貶破150的機會大於升值至145。

央行 日本 殖利率

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