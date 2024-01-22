避險基金押寶巨災債券 大賺

避險基金2023年獲利最豐厚的策略，就是押寶巨災債券 ，Tenax、Tangency及Fermat資本管理公司等業者都在對巨災債券及其他與保險連結證券（ILS）大膽下注後，賺進創紀錄的獲利。業界估計這三家避險基金的報酬率比同業平均水準高出一倍之多。

巨災債券的作用為保險業將災難風險轉移給願意承受風險的投資 人。由於債券殖利率 超高，若未發生颶風、風暴等巨災，投資人將能獲得豐碩報酬，但若災難嚴重、使保險業者的損失達到一定規模時，投資人的本金與利息一部分將被用於彌補保險業者的損失。

2023年巨災債券的發行額創新高，達164億美元，包括非地產及一些私人交易；估計目前市場上未清償的巨災債券總額，達到450億美元的新高水準。

2023年初巨災債券對一般債券的殖利率溢價幅度創新高，之後由於美國颶風季的天候相對良好，使投資人獲利豐厚。Preqin公司的數據顯示，2023年保險連結證券債券的報酬率超過14%，遠高於其他投資策略的8%平均報酬率。

Tenax分析師普格希表示，「自從1990年代巨災債券問市以來，從未見過像去年這般情況」。該公司的資產組合中約有120種巨災債券，投資報酬率18%。Nephila資本公司共同創辦人哈顧德也說，相較於該公司承擔的風險，去年的巨災債券利差「可能是我生涯中所見最高的」。

Tangency資本公司主管表示，過去12~18個月期間，避險基金投資保險連結證券的獲利「大幅」升高，且預估未來一年仍將如此。

目前市場對次級災難的興趣升高，例如對流風暴、冬季風暴及野火等。氣候變遷對野火的衝擊最大，個別事件可能造成100億~300億美元的損失，因此這類巨災債券市場可望成長。Fermat資本公司去年獲利率約20%，該公司主管表示，次級災難債券有助於業者分散資產。

但由於投資人增加，使殖利率溢價幅度縮小。Tenax預估今年巨災債券的報酬率將縮小到10%~12%，低於去年的18%，這是假定2024年仍將是巨災較少的年份。