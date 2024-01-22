我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

海運干擾 歐系車廠見斷鏈風險

記者邱馨儀、編譯林奇賢／綜合報導
紅海危機下，往返亞、歐之間的汽車關鍵零組件、整車運輸兩大供應鏈都受到衝擊。示意圖。（本報資料照片）
紅海危機下，往返亞、歐之間的汽車關鍵零組件、整車運輸兩大供應鏈都受到衝擊。示意圖。（本報資料照片）

紅海危機下，往返亞、歐之間的汽車關鍵零組件、整車運輸兩大供應鏈都受到衝擊。其中，部分歐系車廠為材料供應不上，部分品牌恐出現危機。

對此，台灣豪華車龍頭台灣賓士表示，德國原廠在原物料、車輛運輸等供應鏈端積極備戰，其中，單程船期影響約延長半個月；至於原物料供應，德國原廠在物流倉儲建立強大網路並積極調度，期許將衝擊降到最低。

台灣賓士指出，近期車廠與供應商都保持緊密溝通，每班船期抵台時程約有十到14天不等的延遲影響。歐系指標車廠指出，預期第1季的新車供應量將緊縮。

不僅新車運輸鏈出問題，歐系車廠表示，從亞洲到歐洲的原材料與零組件供應都出現問題，導致進口車整車供應鏈緊張。歐指標車廠指出，近期因紅海危機不斷，製造供應鏈恐有斷鏈疑慮，部分車廠已停工因應。

英國金融時報（FT）報導，紅海攻擊船舶，擾亂了供應鏈，不僅運輸成本上升，交貨速度也變慢，讓歐洲的製造商和零售業者面臨混亂時期。

自葉門叛軍上月攻擊紅海區域的船舶以來，幾乎所有貨櫃輪已改道好望角，主要影響亞洲-歐洲航線，原本35天的航行時間，最多增加兩周。

零件延後到貨，已導致一些汽車製造商的產線停擺，例如特斯拉德國廠、富豪汽車比利時廠。汽車產業特別容易受到影響，是因為採用沒有大量庫存的「及時」生產方式。

在食品領域，法國的達能（Danone）表示，若這場干擾持續超過兩、三個月，將開始制定「減輕衝擊的計畫」，包含採用空運等替代方案。

面對交貨延遲，有些零售商的庫存可能耗盡。Proxima採購部門執行副總裁蓋勒說，雖然一些零售商有辦法用空運來克服問題，但利潤率不足以吸收額外成本的業者，可能必須開始提前向亞洲下單。

台灣賓士指出，因應疫情期間供應鏈的問題，賓士已完成備戰準備，以德國斯徒加特原廠的56工廠為例，產線附近都有供應商在臨近區域設立物流中心，這也是賓士產線維持運轉的重要關鍵。

供應鏈 德國 零售商

上一則

美股熱 史坦普、道瓊連創新高

下一則

OpenAI擬找大咖蓋晶片廠

延伸閱讀

極右勢力壯大 德業界憂心嚇走外國人才

極右勢力壯大 德業界憂心嚇走外國人才
紅海局勢動盪...船員若行經可領2倍日薪 須滿足一條件

紅海局勢動盪...船員若行經可領2倍日薪 須滿足一條件
紅海航運危機船班延誤成本上升 中國出口商叫苦

紅海航運危機船班延誤成本上升 中國出口商叫苦
俄媒：葉門叛軍高官稱 中、俄船隻可安全通過紅海

俄媒：葉門叛軍高官稱 中、俄船隻可安全通過紅海

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。(路透)

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

2024-01-17 22:00
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭